Власти Германии одобрили продажу Украине 18 САУ RCH-155 спустя два месяца после запроса

Компания Krauss-Maffei Wegmann сможет поставить гаубицы и обучить украинских военных минимум через 30 месяцев.

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Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155. Об это пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

Еще в середине июля Киев запросил у Берлина разрешение на покупку колесных гаубиц RCH-155 общей стоимостью 216 млн евро у группы компаний Krauss-Maffei Wegmann, о чем свидетельствует письмо украинского министра обороны Алексей Резникова немецкой коллеге Кристине Ламбрехт. Лишь спустя два месяца правительство Германии одобрило сделку, об этом решении 16 сентября заявил посол Украины Андрей Мельников.

"Это внесет большой вклад в массовое усиление боеспособности украинской армии. Я надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти той же дорогой", — прокомментировал украинский дипломат.

Как утверждает Krauss-Maffei Wegmann, поставки RCH-155 начнутся не ранее, чем через 30 месяцев, то есть как минимум в 2025 году. Сделка будет включать запасные части и обучение военнослужащих. Согласно источникам, компания приступит к производству техники только после получения четкого сигнала от федерального правительства о том, что ее можно экспортировать в Украину.

RCH-155 представляет собой 155-мм орудие от Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), установленное на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Боекомплект также соответствует PzH 2000. Германия уже передала Украине десять единиц RCH-155.

Источники из Украины сообщили, что вопрос предоставления RCH-155 несколько раз обсуждали в правительстве Германии, но официального ответа не было несколько недель. При этом недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что немцы не будут поставлять украинской армии свои танки в связи с "разделением труда" с США. По его словам, Германия могла бы сделать акцент на артиллерии и системах ПВО.

Ранее появилась информация, что Германия с июня блокирует поставки тяжелого вооружения Украине. Частные компании готовы начать производство, но правительство прикрывается обязанностями перед НАТО.

Министерство обороны ФРГ заявило, что больше не может поставлять оружие в Украину, ведь это ослабит немецкую армию. Местные депутаты предложили увеличить объемы производства.