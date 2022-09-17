Влада Німеччини схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155 через два місяці після запиту

Компанія Krauss-Maffei Wegmann зможе поставити гаубиці і навчити українських військових щонайменше через 30 місяців.

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Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag.

Ще в середині липня Київ запросив у Берліна дозвіл на купівлю колісних гаубиць RCH-155 загальною вартістю 216 млн. євро у групи компаній Krauss-Maffei Wegmann, про що свідчить лист українського міністра оборони Олексій Резнікова німецькій колезі Крістіні Ламбрехт. Лише через два місяці уряд Німеччини схвалив правочин, про це рішення 16 вересня заявив посол України Андрій Мельников.

"Це зробить великий внесок у масове посилення боєздатності української армії. Я сподіваюся, що федеральний уряд продовжить послідовно йти тією ж дорогою", — прокоментував український дипломат.

Як стверджує Krauss-Maffei Wegmann, постачання RCH-155 почнуться не раніше ніж через 30 місяців, тобто як мінімум у 2025 році. Угода включатиме запасні частини та навчання військовослужбовців. Згідно з джерелами, компанія розпочне виробництво техніки лише після отримання чіткого сигналу від федерального уряду про те, що її можна експортувати до України.

RCH-155 є 155-мм знаряддям від Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), встановлений на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Боєкомплект також відповідає PzH 2000. Німеччина вже передала Україні десять одиниць RCH-155.

Джерела з України повідомили, що питання надання RCH-155 кілька разів обговорювали в уряді Німеччини, але офіційної відповіді не було кілька тижнів. При цьому нещодавно канцлер Олаф Шольц заявив, що німці не постачатимуть українській армії свої танки у зв'язку з "розподілом праці" зі США. За його словами, Німеччина могла б наголосити на артилерії та системах ППО.

Раніше з'явилася інформація, що Німеччина з червня блокує постачання важкого озброєння Україні. Приватні компанії готові розпочати виробництво, але уряд прикривається обов'язками НАТО.

Міністерство оборони ФРН заявило, що більше не може постачати зброю в Україну, адже це послабить німецьку армію. Місцеві депутати запропонували збільшити обсяги виробництва.