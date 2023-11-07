США передадут Израилю высокоточные авиабомбы Spice на $320 млн, — WSJ

Решение о поставах высокоточных авиационных боеприпасов принималось на фоне растущей обеспокоенности Белого дома в связи большим числом пострадавших среди мирного населения в Секторе Газа.

Администрация президента США Джо Байдена направила официальное уведомление конгрессменам о намерении передать Израилю высокоточные бомбы Spice на сумму 320 млн долларов. При этом это оружие израильская сторона запрашивала еще до обострения конфликта с группировкой ХАМАС. Об этом 6 ноября сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации уточнили, что оружие будет передано израильскому оборонному концерну Rafael с тем, чтобы его использовало Минобороны страны. Также американцы обязались предоставить все техническое обслуживание, связанное с использованием.

В материале отмечается, что решение о поставке высокоточных бомб принималось на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона в связи с большим числом пострадавших среди мирного населения Газы от израильских авиаударов.

Особенности бомбы Spice

Авиационная бомба Spice принадлежит к классу высокоточного оружия и способна точно поразить цель на расстоянии до 100 км. Боеприпас не обладает собственным двигателем, однако оснащена крыльями и оптоэлектронной головкой самонаведения.

Перед запуском в память боеприпаса записывается алгоритм, который позволяет сравнивать изображение цели. Такая опция позволяет выполнять боевые задачи в зонах, где нарушена работа GPS.

Отметим, что в линейке авиабомб Spice находятся несколько вариантов, которіе отличаются массой боеголовки — от Spice-250 до Spice-2000.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля применяет в Секторе Газа противобункерные авиационные бомбы GBU-72. Этот мощный боеприпас способен пробить до 30 м грунта или 6 м бетона, вызывая разрушения в непосредственной близости и генерируя ударную волну, способную вызвать обрушение подземных сооружений.