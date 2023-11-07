Месяц войны в Израиле. Почему боевые действия в Секторе Газа далеки от завершения

За месяц боевых действий Армия обороны Израиля не только выбила террористов ХАМАС из захваченных населенных пунктов, но и вышла на окружение города Газы в результате операции "Железные мечи". Цель – полностью уничтожить ХАМАС.

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Утро 7 октября в Израиле началось с массированного вторжения боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Месяц спустя город Газа фактически взят в кольцо, а Армия обороны Израиля ведет наступательные боевые действия. Фокус разобрался, как продвигаются боевые действия.

ХАМАС напал на Израиль – с чего начинались боевые действия

Ранним утром 7 октября началось большое наступление боевиков ХАМАС из Сектора Газа. Сперва по израильской территории запустили свыше 5 тысяч ракет, после чего последовали наземные силы вторжения.

"Граждане Израиля, мы на войне — это не эскалация. Этим утром ХАМАС совершил смертоносную неожиданную атаку против государства Израиля и его граждан. Мы ведем эту войну с самого утра", — заявил в тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Террористы устроили настоящую резню мирных граждан. На территорию Израиля они вторгались на наземном, морском и даже воздушном транспорте, в частности, на парапланах. Боевики не только задействовали новые средства для вторжения, но и применили дроны, с которых сбрасывались мины. В первые дни атаки Армия обороны Израиля потеряла несколько единиц техники.

Боевики ХАМАС проявили чрезвычайную жестокость по отношению к гражданским. В первый же день Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 21:30 по местному времени было зафиксировано 1452 пострадавших. Более 70 людей погибли. Кроме того, боевики захватили около 220 человек в плен, в числе заложников — не только израильтяне, но и граждане других стран, часть из них убиты.

Министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал операцию "Железные мечи". Авиация начала бомбить военные объекты в Секторе Газа, а бойцы вступили в бои по всему периметру. Начался призыв резервистов, который за несколько дней позволил мобилизовать около 360 тысяч бойцов. Параллельно с началом боевых действий в СМИ все более явным становился тренд поддержки боевиков ХАМАС Россией и Ираном.

Операция "Железные мечи" – как Израиль выбил боевиков ХАМАС

После объявления о старте операции "Железные мечи" израильская авиация начала кампанию бомбардировок по военным объектам ХАМАС в Секторе Газа, а также по территории Ливана, где боевики "Хезболлы" устраивали провокации на северной границе. Из-за того, что ХАМАС часто размещал военную инфраструктуру среди гражданской, от ударов страдают гражданские палестинцы. По последним данным, в ходе боевых действий погибло 30 военнослужащих ЦАХАЛ. Погибших в Секторе Газа насчитывают почти 10 000.

Новейший БТР Namer привлекают к боевым действиям Фото: IDF

Полностью очистить территорию Израиля и выйти к границам Сектора Газы военным удалось за пару дней. Еще 7 октября спикер АОИ, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные зашли во все города, которые заняли боевики. После этого началась подготовка к расширению операции с включением наземной компоненты.

Израильские военные за 2 дня выбили боевиков ХАМАС из всех населенных пунктов, в которые они прорвались с 7 октября

Город Газа окружен – как продвигается наземное наступление в Секторе Газа

В конце октября в Израиле официально заявили про расширение операции "Железные мечи". Механизированные части начали заходить в Сектор Газа. По состоянию на 7 ноября Газа фактически окружена Армией обороны Израиля. Сектор Газа разделен на две части с южного побережья. 36-я дивизия израильской армии атаковала северные районы сектора в рамках расширения наземных операций. Ее задачей является окружение боевиков ХАМАС. Было уничтожено более 1600 объектов боевиков: инфраструктура с оружием, склады, наблюдательные пункты.

Израильские военные Фото: IDF Израильские военные Фото: IDF Танк Merkava Фото: IDF

В ходе боевых действий Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы. Была задействована противоракетная система Arrow.

"Успешный перехват — это нечто большее, чем просто защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов. В первую очередь это доказывает Ирану, который стоял за запуском и предоставил ракету хуситам, что Израиль имеет возможность действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта", — заявил представитель израильского министерства обороны.

Карта боевых действий в Секторе Газа, 5 ноября Карта боевых действий в Секторе Газа, 5 ноября

Стоит отдельно отметить ухудшение отношений между Израилем и Турцией, Россией и Ираном. Последний всегда считал Иерусалим своим врагом, поэтому через прокси ХАМАС — а это ливанская "Хезболла", хуситы в Йемене и другие группировки — ставит своей целью полное уничтожение Израиля. Спикер ХАМАС прямо заявляет, что нападения по типу 7 октября должны происходить раз за разом.

Иранские прокси хуситы в Йемене 31 октября объявили войну Израилю. Вероятно, именно их ракету и перехватил Arrow за пределами атмосферы.

Важно

Между ХАМАС и Израилем: какие выгоды получит Эрдоган от войны в Газе

Также сильно ухудшились отношения Турции и Израиля из-за заявлений Реджепа Эрдогана на день 100-летия Турецкой Республики. Он заявил, что Израиль выступает оккупантом в Секторе Газа, а ответственность за боевые действия лежат на Западе.

ХАМАС: "Мы не несем ответственности за мирное население"

Сами боевики ХАМАС прямо утверждают, что они не несут ответственности за мирных жителей, поэтому они построили туннели для своих войск, но не для гражданских. Один из лидеров Муса Абу Марзук сказал, что подземные туннели только для военных, а за безопасность мирного населения должны отвечать ООН и Израиль, а не ХАМАС. При этом именно ХАМАС получил власть в Секторе Газа после выборов в 2009 году.

Также боевики не скрывают своих симпатий к России и Китаю. Незадолго до вторжения в Израиль в Москве состоялась встреча замглавы МИД Михаила Богданова с делегацией ХАМАСа, которую возглавил Муса Абу Марзук.

Михаил Богданов (по центру) и Муса Абу Марзук (справа)

Также представитель боевиков Али Барака в интервью сказал, что контакты с Московой они поддерживают на ежедневной основе. Высоко он оценил и позицию КНДР, которая поддержала ХАМАС. Их ракеты могут долететь до США в отличие от иранских.

"Противники США сближаются. Мы поддерживаем ежедневные контакты с Россией, Китай послал делегацию в Доху. Китай и Россия встречаются с представителями ХАМАСа. Наша делегация побывала в Москве и скоро посетит Пекин", — заявил Барака.

ХАМАС — это палестинская организация, пользующаяся большой поддержкой Ирана и ставящая перед собой цель уничтожить Израиль. Поэтому ряд стран признали их террористами.

Война в Израиле – сколько еще продлятся боевые действия

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что на зачистку Сектора Газа от боевиков ХАМАС может уйти 3 месяца.

"Это должен быть последний наземный маневр в Газе — по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет", — заявил Галлант.

В ночь на 5 ноября был один из самых мощных ударов по Сектору Газа, пишут журналисты

По данным СМИ, 5 ноября Армия обороны Израиля совершила одну из самых интенсивных атак на Сектор Газа. Удары наносились одновременно с суши, моря и воздуха. В Газе фиксировались проблемы с интернетом и связью. Цель израильской армии — уничтожить всю инфраструктуру террористов ХАМАС в Газе, а не просто окружение города.

По оценкам The Times of Israel, боевые действия в Секторе Газа быстро не завершатся. Автор назвал Газу самой большой когда-либо построенной крепостью. Израильские военные действуют крайне острожно, чтобы минимизировать потери среди собственных сил.

"Чем быстрее движется Армия обороны Израиля, тем больше потерь среди израильских сил и некомботантов в Газе", – пишут журналисты.

"Чем быстрее движется Армия обороны Израиля, тем больше потерь среди израильских сил и некомботантов в Газе", – пишет журналист Фото: IDF

Кроме этого, больше времени займут поиски заложников. В июне 2006 года с военной базы в Израиле ХАМАС выкрал Гилада Шалита, которого прятали в Секторе Газа более 5 лет. Спасти его не удалось. Сейчас в плену у боевиков сотни людей, и часть из них не в руках ХАМАСа, а в других группах и кланах.

Источники журналистов в ЦАХАЛе говорят, что операция продлится как минимум 3 месяца, поскольку против АОИ воюет около 30 000 боевиков, а около 80% подземных туннелей все еще функционируют.

Также существуют разногласия между США и Израилем о том, как должны проходить боевые действия. Государственный секретарь США Энтони Блинкен публично призвал сделать паузу в наступлении на Сектор Газа, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что такой шаг могут рассмотреть, если ХАМАС освободит всех пленных. В свою очередь боевики заявляют о готовности выдать пленных, если будет объявлено затишье на 5 дней, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Госсекретарь Энтони Блинкен и премьер-министр Биньямин Нетаньяху

В Соединенных Штатах растет обеспокоенность по поводу того, что усилия Израиля могут радикализовать местное население в Секторе Газа и во всем регионе. Поэтому нужно найти баланс в том, как ликвидировать ХАМАС, чтобы жители Газы не были настроены радикально. Вместе с тем заявляется, что пока США стоят, Израиль никогда не останется в одиночестве.