ВС РФ перебрасывает "интересную" спецтехнику в Крым, — "Атэш" (фото)

Представители подполья рассказали, что украинские войска успешно наносят удары по позициям оккупантов, поэтому россияне вынуждены использовать спецтехнику для ремонтных работ.

Члены партизанского движения "Атеш" заявили о переброске в Евпаторию российской военной спецтехники, предназначенной для проведения ремонтов. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

Сообщается, что оккупанты перебрасывали эшелон техники через железнодорожную станцию "Товарная" в Евпатории. Среди техники партизаны заметили ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ.

"Среди интересного — РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Переброска техники в Евпатории Фото: Telegram/Атеш Переброска техники в Евпатории Фото: Telegram/Атеш Переброска техники в Евпатории Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Партизаны отмечают, что украинские военные систематически уничтожают и разрушают военную технику оккупантов. Поэтому чаще фиксируются переброски различных средств для ремонта.

Ситуация в Крыму

Ночью на 7 ноября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационная администрация Севастополя сообщила о работе ПВО из-за атаки беспилотников. Оккупанты сообщали о якобы сбитии 5 БПЛА.

Также отмечалось о пожаре в частном доме из-за якобы падения обломка одного из БПЛА. Взрывы также слышали жители Бахчисарайского района и возле населенных пунктов Саки и Новофедоровка, где расположен аэродром ВС РФ.

Также 4 ноября украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд" в Керчи. Известно, что это один из самых новых кораблей России, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Он получил значительные повреждения и, возможно, уже не подлежит ремонту.

Корабль проходил испытательные периоды и 27 ноября должен был быть взят на вооружение военно-морским флотом России.

Напомним, недавно в движении "Атеш" сообщали, что Россия перебрасывает свои силы в Джанкой и готовятся к обороне Крыма. Вероятно партизаны не уверены, что смогут удержать Херсонскую и Запорожские области.

Также сообщалось о завозе оккупантами в Евпаторию советских САУ "Гвоздика". Партизаны отметили, что российская армия несет большие потери и вынуждена использовать устаревшую технику. Впрочем, в современных условиях она не способна выполнять нужные задачи.