В США анонсировали планы по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань

Инициатива подразумевает выделение 19 млрд долларов Тайваню в качестве военной помощи, однако выделено по факту только два. Конгрессмен Майк Галлахер считает, что просто насмешка, так как для США Тихоокеанский регион является приоритетным.

Член палаты представителей республиканец Майк Галлахер, возглавивший в начале года специальный комитет Палаты представителей по делам компартии КНР, назвал китайско-американское соперничество новой холодной войной. Его комитет выдвинул план сдерживания Китая и устранение отставания военной помощи Тайваня. Об этом 6 ноября сообщили в Defence News.

План Галлахера подразумевает поставки вооружения Тайваню на сумму 19 млрд долларов, создание резервного запаса Тайваня, осуществление многолетних закупок боеприпасов, принятие закона о кибербезопасности острова и т.д.

Сам республиканец раскрыл журналистам некоторые подробности инициативы.

Так законопроект о кибербезопасности, рекомендованный комитетом по делам Китая, является частью Закона о полномочиях в области национальной обороны на 2024 финансовый год, который все еще находится в стадии обсуждения.

Что касается финансирования Тайваня, то пока речь идет о 2 млрд долларов, что крайне недостаточно, считает политик.

"Честно говоря, это просто шутка. И это даже не конкретно для Тайваня — я полагаю, некоторые представители администрации просто не хотели злить Китай, когда говорили, что 2 млрд долларов иностранного военного финансирования предназначены для Тайваня", — сказал Галлахер.

По его словам, в этом вопросе фигурирует и Украина. Дело в том, что за последние полтора года президент Джо Байден использовал свои полномочия по вопросу военной помощи Украины, Израиля и Тайваня, что сказывается на военных запасах самих Соединенных Штатов.

"Например, мы отправили Украине ракеты Harpoon, которые затем должны быть заменены в американских запасах. Промышленная база США имеет множество производственных ограничений, так что в какой момент американские военные запасы перестанут выдерживать такой уровень сокращения, и какой регион должен тогда стать приоритетным?" — размышляет политик.

Галлахер убежден, что для США Индо-Тихоокеанский регион является приоритетным театром военных действий, поскольку крах системы сдерживания в этом регионе может привести к тому, что текущая война в Украине и назревающая война в Газе покажутся незначительными по сравнению с эскалацией вокруг Тайваня.

"Я не хочу сказать, что это выбор "или-или", потому что нам необходимо продолжать оказывать летальную помощь Украине, чтобы помочь ей победить россиян", — подчеркнул конгрессмен.

Поэтому, что бы не "просесть" в плане поставок вооружения необходимо максимальное увеличение объемов производства всех критически важных боеприпасов и дальнобойных высокоточных огневых средств.

"У нас есть возможность прямо сейчас сделать инвестиции в нашу окостеневшую и разрушенную военно-промышленную базу, рассчитанные на несколько поколений. Мы еще не дошли до этого, несмотря на хрупкость этой базы, которую выявила война в Украине", — подытожил республиканец.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон 27 октября заявил, что Вашингтон не позволят Москве одержать успех в конфликте с Украиной, так как это может спровоцировать Китай к началу вооруженных действий против Тайваня. По его словам, победа РФ подбодрит Пекин в плане активных действий по тайваньскому вопросу.