"Техника не едет": ВС РФ перед 3-й волной штурма Авдеевки столкнулись с проблемой (видео)

По словам главы городской военной администрации Виталия Барабаша, россияне полностью готовы вновь попробовать взять город под свой контроль, однако погодные условия не позволяют.

Российские оккупанты уже полностью подготовились к "третьей волне" штурма Авдеевки в Донецкой области, однако один нюанс не позволяет им этого сделать. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в эфире телемарафона 7 ноября.

По его словам, сомнений в том, что противник все же попробует вновь атаковать город на Донбассе с целью взять его под свой контроль, ни у кого не осталось. Они подготовились, но ожидают "благоприятных" условий.

"Третья волна однозначно будет. Враг перегруппировывался после второй волны неудачных штурмовых действий, подтягивал резервы как техники, так и личного состава. Скорее всего они уже готовы к третьей волне, но погодные условия им не дают применять технику. Почти неделю падал обильный дождь, почвы очень тяжелые и техника не едет", — заявил Виталий Барабаш.

Отдельно было отмечено, что когда противник сталкивается с провалами, он значительно увеличивает количество обстрелов со ствольной и реактивной артиллерии. Также фиксируются ракетные удары и сбрасывание авиабомб.

Только утром в период с 10:30 по 10:55 ВС РФ применили 12 управляемых авиабомб. Под прицелом были исключительно жилые кварталы. В результате, по предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что россияне подтянули резервы для нового штурма Авдеевки. По словам военного журналиста Юрия Бутусова, ситуация очень сложная, ведь противник не оставляет попыток взять город на Донбассе под свой контроль. Украинские защитники, несмотря на усталость, продолжают оборону.