До базы в Новороссийске дотянемся только морскими дронами, — экс-заместитель начштаба ВМС (видео)

Корабли, находящиеся в Новороссийске, способны выполнять свои функции, поскольку имеют все необходимое обеспечение.

Новороссийск является более безопасным место для кораблей ВМФ РФ, поскольку Украина сможет достичь этой базы только морскими дронами. Об этом сообщил капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко в эфире телемарафона.

Атаковать объект, по его словам, придется ограниченными средствами, поскольку наши ракеты туда не долетают. Именно по этой причине оккупанты приняли такое решение о передислокации из Севастополя. Корабли, которые находятся в Новороссийске, способны выполнять свои функции.

"Они могут загружать их ракетами, обеспечивать горючим", — добавил Рыженко.

Логистика все же остается ключевым фактором. Для этого в Мариуполе было предусмотрено создание дивизиона вспомогательных судов для обеспечения малых ракетных кораблей. Этот дивизион даже включал плавучий кран для загрузки ракет "Калибр".

Взрывы в Новороссийске

В начале августа Новороссийский порт подвергся атаке морскими дронами. Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впоследствии затонул в доке. Корабли этого проекта вооружены двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725 и 4 пусковыми установками ЗРК "Стрела-2".

Также 18 августа в российском порту в Новороссийске произошел масштабный пожар. Возгорание, которое пытались ликвидировать более 40 спасателей, вспыхнуло в грузовом терминале. Местные жители сообщали, что слышали взрывы.

Напомним, Андрей Рыженко 24 октября заявил, что во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму базируются примерно две трети кораблей, катеров и вспомогательных судов Черноморского флота России. Большинство из них базируется в Севастополе. Остальные расположены преимущественно в Новороссийске.