Зеленский ввел в состав Ставки нового командующего Сергея Лупанчука, — указ

Президент Украины внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Указ уже обнародован.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Как свидетельствует соответствующий указ №736/2023 от 7 ноября, в персональный состав Ставки введен командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Сергей Лупанчук.

В то же время из состава Ставки выведен бывший командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Указ №736/2023 президента Украины о назначении введения в ставку командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Лупанчука

Увольнение Виктора Хоренко — что известно

3 ноября глава государства подписал два указа, которыми сменил командующего Сил специальных операций ВСУ, а новым командующим назначил Сергея Лупанчука.

Как сказал генерал-майор Виктор Хоренко, о причинах своей отставки с должности командующего Сил спецопераций узнал из СМИ. Они ему пока неизвестны, а главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Валерий Залужный, не выносил представление о его увольнении.

В Офисе президента объяснили, что кадровая смена произошла по представлению министра обороны Рустема Умерова .

Что касается дальнейшего назначения Хоренко, то, по словам министра обороны Рустема Умерова, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины. На вопрос о том, пытался ли Хоренко связаться с Офисом Президента для выяснения ситуации относительно своей отставки, он заявил, что не имеет доступа к таким контактам.

"Лица, ответственные за коммуникацию с Вооруженными силами, Силами обороны, мне в настоящее время такой информации не дали", — добавил военный.

Известно, что Виктор Хоренко возглавлял ССО ВСУ с 25 июля 2022 года. В конце октября он рассказал о деталях боев на "Азовстали", когда на помощь защитникам отправляли вертолеты.