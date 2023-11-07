Трехразовое питание и связь с родными: Украина открывает новый лагерь для пленных РФ
В координационном центре по обмену пленными заявили, что российская сторона удерживает украинских военных в обычных тюрьмах и "порой нечеловеческих условиях".
Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для их содержания. Об этом сообщает проект "Хочу жить".
"Параллельно с этим продолжаются работы по подготовке к запуску еще одного лагеря", — говорится в сообщении.
В центре приема обращений по сдаче в плен отметили, что увеличение количества военнопленных связано с "ухудшением мотивации российских солдат".
Кроме того, как отмечают в проекте, российская сторона блокирует обмены военнопленных.
Какими будут условия в новом лагере для военнопленных
В координационном центре заявили, что условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.
Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Международного комитета Красного креста.
"Сам лагерь находится в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями", — отметили в сообщении.
Где Россия удерживает украинских военнопленных
По информации проекта, российская сторона удерживает украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными.
"Иногда в нечеловеческих условиях, не уважая и фактически не признавая их статуса военнопленных", — говорится в заметке.
Напомним, 1 ноября Следственный комитет России сообщил, что во временно оккупированном Донецке "суд" приговорил к лишению свободы трех украинских военнопленных, которые принимали участие в боевых действиях на территории Мариуполя.