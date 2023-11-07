В Нацполиции сообщили, кто будет расследовать гибель помощника Залужного

Расследовать уголовное производство по фактору гибели Геннадия Частякова будет Государственное бюро расследований

В полиции рассказали, кто будет расследовать гибель 39-летнего помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Делом будет заниматься Государственное бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Уголовное производство по взрыву гранаты, который привел к гибели военнослужащего, направлено в ГБР", — говорится в сообщении

Нацполиция отмечает, что соответствующую подследственность за ГБР прокуратура определила сегодня, 7 ноября.

Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова — что известно

6 ноября стало известно, что на Киевщине в собственном доме от взрыва гранаты в свой день рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Трагедия произошла в с. Чайка. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По словам жены погибшего, взрыв произошел после открытия одного из подарков, который ему подарили на день рождения. Гибель своего помощника подтвердил главнокомандующий ВСУ.

Вскоре в СМИ сообщили, что пострадавший сын получил рваные раны лица. Кроме мальчика в доме также находилась дочь погибшего, однако она в результате взрыва не пострадала.

По информации журналистов, Геннадий Частяков принес домой бутылку алкоголя и три немецкие гранаты, которые ему подарили. Также в полиции сообщали, что дело взрыв в доме могло вызвать неосторожное обращение с боеприпасами.

По словам министра МВД Игоря Клименко, придя домой военный достал подаренный ящик с гранатами, которые начал показывать своему сыну. В сообщении говорилось, что ребенок начал рассматривать боеприпас, после чего погибший отобрал гранату и выдернул кольцо. Также у военного дома нашли еще 5 неразорвавшихся гранат.

Между тем украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что подарок сделал коллега погибшего — полковник Тимченко. Кроме 6 гранат в подарочной коробке также была бутылка виски. Эту информацию также подтвердили трое свидетелей.

Фокус выяснял, мог ли помощник главнокомандующего ВСУ перепутать боеприпас с муляжами, или же это было спланированное убийство. Несмотря на разные версии, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Геннадий Частяков не мог отличить гранату от муляжей. По его словам, звуки от выдергивания чеки нельзя ни с чем перепутать и после ее выдергивания есть еще 4 секунды, чтобы ее выбросить или накрыть собой.

Кроме того, генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что следствие должно отработать все версии.