Потеряли более $6,5 млн: рота "Ахиллес" показала уничтожение техники ВС РФ под Бахмутом (видео)

Украинские бойцы с помощью FPV-дронов поразили танки Т-72Б3, цена которого 3,5 миллиона долларов, Т-72Б за 3 миллиона долларов, и другую военную технику Вооруженных сил Российской Федерации.

Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады уничтожила 11 единиц военной техники и два окопа Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дронов на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в Telegram.

"Ахиллесовцы" поразили 11 единиц вражеской техники на более чем 6,5 миллиона долларов", — сказал Юрий Федоренко.

Он отметил, что с помощью беспилотных летательных аппаратов было поражено:

танк Т-72Б3 за 3,5 миллиона долларов;

танк Т-72Б за 3 миллиона долларов;

три пушки МТ-12 "Рапира";

две пушки Д-20;

два УАЗ "Буханка";

УАЗ "Патриот";

два окопа с личным составом ВС РФ.

Кроме этого, был уничтожен УАЗ "Буханка".

Юрий Федоренко опубликовал видео, на котором украинские военные с помощью беспилотников заметили российскую военную технику, часть которой была спрятана в лесопосадке, а другая — двигалась по полю. После удачных ударов FPV-дронов техника врага терпела поражения. Кроме этого, во время атак украинцев были ликвидированы российские военные. Также рота ударных БпАК "Ахиллес" показала, как БПЛА сбросил боеприпас на российские окопы, в которых находился личный состав ВС РФ.

Напомним, 7 ноября стало известно, что спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" с помощью беспилотного летательного аппарата. После точного удара, российская техника вспыхнула.

3 ноября партизанский отряд Мелитополя "Гнилая Черешня" заявил об уничтожении российского РЛС ЗРК С-400. Это удалось сделать в Пологовском районе Запорожской области с помощью огневого поражения HIMARS.