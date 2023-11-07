ВС РФ прячут доказательства бомбардировки Драмтеатра в Мариуполе: Андрющенко показал, как он выглядит

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко хочет спросить у россиян, не приходят ли к ним ночью души сотен погибших мариупольцев, обиды убитых оккупантами младенцев из роддома.

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты прячут доказательства бомбардировки Драматического театра, который разрушили весной 2022 года. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты продолжают прятать под слоями бетона доказательства бомбардировки Драматического театра", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что ему было бы интересно спросить у россиян об их моральном ощущении, не приходят ли к ним ночью души сотен погибших мариупольцев, обиды убитых младенцев из роддома. Однако Андрющенко убежден, что ответ на эти вопросы очевиден. Несмотря на это у него не исчезает желание задать эти вопросы каждому оккупанту.

ВС РФ сбросили авиабомбу на Драмтеатр в Мариуполе: что известно

16 марта 2022 года российские военные сбросили авиабомбу на Мариупольский драматический театр, рядом с которым большими буквами было написано "дети". Драмтеатр был бомбоубежищем для мирных жителей, в частности женщин и детей. На тот момент там могло находиться около 1,5 тысячи человек.

В марте 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдал уроженец Житомирской области 41-летний Сергей Атрощенко.

Напомним, 4 сентября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе оккупанты начали ремонтировать Драмтеатр. По его словам, враг начал заливать бетоном остатки доказательств бомбардировки. Кроме этого, он сообщил, что ранее ВС РФ использовали термин "восстановление" в отношении восстановления Драмтеатра, тогда как потом заменить этот термин на "обновление".