Почти полмиллиона: РФ стянула на фронт больше оккупантов, чем в феврале 2022-го, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, на некоторых направлениях российско-украинского фронта воюют профессионально подготовленные военные ВС РФ, имеющие боевой опыт.

Сейчас на линию российско-украинского фронта стянуто около полумиллиона российских оккупантов, что гораздо больше, чем было в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Такие данные привел в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Это 450 тысяч личного состава, 30 тысяч Росгвардии и подразделения из так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые также участвуют в войне. И это втрое больше, чем на начало полномасштабного вторжения", — отметил ветеран российско-украинской войны.

Он подчеркнул, что только на Купянском направлении сейчас насчитывается до 150 тысяч живой силы противника.

"И это не мобилизованные, а профессиональные военные, которые имеют уже боевой опыт и умеют воевать. А это значит, что не так просто Силам обороны держать оборону, например, на Купянском направлении и делать контрнаступательные действия", — подчеркнул Гетман.

Майор запаса также добавил, что на Бахмутском направлении враг пытается выдавить ВСУ с занятых позиций.

О боях на Бахмутском направлении, которые продолжаются и днем, и ночью, рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Он пояснил, что цель изменения тактики ВС РФ — получить хотя бы какие-то успехи. В то же время Федоренко подчеркнул, что инициатива на передовой остается за украинскими бойцами.

Напомним, в ISW подтвердили, что 5 ноября ВСУ достигли успехов в продвижении в районе Вербового на Запорожье.

Кроме того, 6 ноября сообщалось, что россияне подтянули резервы для нового штурма Авдеевки. По словам военного журналиста Юрия Бутусова, ситуация очень сложная, ведь противник не оставляет попыток взять город на Донбассе под свой контроль. Украинские защитники, несмотря на усталость, продолжают оборону.