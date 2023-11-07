ЦАХАЛ вошел в центр Газы: лидер ХАМАС окружен в бункере, — СМИ

По словам американского корреспондента, власти Израиля впервые указали на то, что знают, где на самом деле находятся командиры боевиков.

Лидер исламских боевиков ХАМАС Яхья Синвар окружен в своем бункере. Об этом сообщило издание Sky news со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галланта.

По словам министра обороны Израиля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в центре Газы, тогда как лидер боевиков окружен в бункере. Журналисты отметили, что Йоав Галлант не сообщил, где именно размещен бункер.

Американский корреспондент Марк Стоун, который ведет репортаж из Сдерота в Израиле, заявил, что слова министра обороны Израиля в отношении лидера ХАМАС — является первым разом, когда израильтяне указали на то, что знают, где на самом деле находятся командиры боевиков.

Зато командующий ЦАХАЛ Ярон Финкельман отметил, что израильские войска продвинулись вглубь города Газа впервые за десятилетие.

"Впервые за десятилетия ЦАХАЛ воюет в центре города Газа. В центре терроризма", — сказал генерал-майор Ярон Финкельман.

Он отметил, что ежедневно израильская армия убивает боевиков, уничтожает вооружение и продолжает движение к вражеским центрам.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением относительно того, что ЦАХАЛ находится в центре Газы, однако он не прокомментировал слова министра обороны о лидере ХАМАС.

"Конечно, он (лидер ХАМАС Яхья Синвар, — ред.) является наградой для Израиля. Они хотят, чтобы Яхья Синвар, лидер ХАМАС, был устранен. И когда они смогут это объявить, для Израиля это станет огромным моментом", — сказал журналист.

Что известно о лидере ХАМАС Яхья Синваре

Яхья Синвар — лидер ХАМАС в Секторе Газа с февраля 2017 года. Он был одним из соучредителей аппарата безопасности боевиков и считается второй, после лидера Исмаила Гания, по влиятельности фигурой в ХАМАС. В сентябре 2015 года в США Синвара включили в список террористов.

В октябре 2023 года израильские СМИ со ссылкой на заявление спикера ЦАХАЛа контр-адмирала Хагари сообщили, что Армия обороны Израиля ликвидировали Яхья Синвера в его доме в Нусирате, однако затем оказалось, что под руинами нашли тело Аймана Юниса, который не был лидером боевиков.

Лидер ХАМАС Яхья Синвар

Напомним, 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в результате налета израильской авиации были ликвидированы десятки палестинских боевиков, в том числе и глава авиационной службы ХАМАС Мерада Абу Мерада. В Израиле отметили, что было уничтожено элитное подразделение палестинцев, которое осуществляло вторжение на территорию страны 7 октября.

7 ноября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что всеобщего прекращения огня в Газе не будет до тех пор, пока боевики не освободят всех заложников. Однако он допустил возможность создания тактических небольших пауз для того, чтобы смогли заехать гуманитарные грузы.