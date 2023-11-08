Украина помогла Молдове эвакуировать людей из сектора Газа, – Санду

По словам президента Молдовы, миссия по эвакуации молдавских граждан из сектора Газа длилась почти месяц.

Украина и Румыния принимали участие в эвакуации граждан Республики Молдова из территории сектора Газа. Об этом написала президент Молдова Майя Санду в социальной сети X 7 ноября.

Майя Санду выразила благодарность президентам Владимиру Зеленскому и Клаусу Йоханнису за усилия Киева и Бухареста по эвакуации молдавских граждан. По ее словам, миссия длилась почти месяц.

Санду поблагодарила Украину и Румынию Фото: Скриншот

News Maker пишет со ссылкой на Майу Санду, что из сектора Газа в Египет удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы.

"Сегодня наши граждане пересекли пограничный пункт Рафах и сейчас направляются в Каир. (…) Сейчас они находятся на попечении сотрудника консульства МИДЕИ, который встретил их на пункте пропуска", — сообщила президент Молдовы.

По словам главы пресс-службы МИДЕИ Игоря Захарова, часть граждан в последний момент отказались выезжать из соображений безопасности.

Напомним, израильские военные 13 октября в своем заявлении предупредили, что жители северной части Сектора Газа за 24 часа должны эвакуироваться на Юг, так как "в ближайшие дни" ЦАХАЛ будет активно действовать в городе.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко 1 ноября сообщил, что МИД Украины и украинские посольства начали подготовительный этап эвакуации украинцев из Сектора Газа. По его словам, в актуальном списке желающих уехать сейчас 358 человек.