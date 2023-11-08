Защита от угроз с неба: в ВСУ рассказали, сможет ли Украина создать "воздушный щит"

По словам спикера ВС Юрия Игната, сейчас враг атакует именно города-миллионники, где работают разные предприятия, которые враг хочет поразить, в том числе и инфраструктуру.

Украинская система противовоздушной обороны при содействии союзников непрерывно усовершенствуется. В частности, Украина имеет потенциал разработать эффективный "воздушный щит" для обеспечения защиты от возможных атак со стороны России. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что достижение этой цели будет осуществимо лишь при наличии всех компонентов, предусмотренных в концепции Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что желание украинцев иметь надежный "воздушный щит," обеспечивающий защиту от любых возможных небесных угроз, действительно сильно. Тем не менее, он подчеркнул, что текущая украинская реальность, возможно, не позволяет реализовать эту идею.

"Это такая страна, как Израиль, может себе такой щит позволить", – сказал Игнат.

Кроме того, спикер отметил, что даже знаменитый израильский "железный купол" не всегда способен обеспечить полную защиту в случае массированных атак различными средствами.

"Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона", — подчеркнул он.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что Воздушные силы всегда готовы к реагированию на угрозы с неба. Он подчеркнул, что наша страна полностью отдает себе отчет в серьезности ситуации и не хранит зенитные системы в запасе, так как каждый имеющийся ресурс ценен и может быть использован для обеспечения безопасности Украины.

Юрий Игнат подчеркнул, что поднимать вопросы сравнения уровня защиты разных городов в контексте противовоздушной обороны может быть довольно рискованным для обсуждения.

"У нас вся Украина защищена так или иначе, безусловно, Киев, как центр нашего государства, как сердце страны всегда под прицелом врага. Поэтому, где враг направляет больше атак, там будет больше защиты", – заметил представитель.

Он подчеркнул, что сейчас враг атакует именно города-миллионники, где работают разные предприятия, которые враг хочет поразить, в том числе и инфраструктуру.

"Россияне не только по военным объектам бьют, но и по объектам инфраструктуры, нашей экономики, топливно-энергетического сектора, портовой инфраструктуре, по зернохранилищам, это все то, что враг хочет поразить, для того чтобы сломать страну изнутри, сломать украинское сопротивление", – рассказал Игнат.

В заключение, он подчеркнул, что Киев, как местоположение всех государственных институтов, Национального банка Украины, правительственных организаций и так далее, представляет особый интерес для потенциальных врагов. Тем не менее, воздушные силы стремятся обеспечить противовоздушную оборону всех регионов нашей страны и приступают к этому, когда появляются новые комплексы и ресурсы.

Напомним, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные партнеры предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали, однако этого недостаточно.

Также 31 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить противовоздушную оборону, чтобы потом экономить ресурсы. Он рассказал, что ракета для системы ПВО Patriot стоит 4,1 миллиона долларов, тогда как стоимость ремонта одного поврежденного энергоблока составляет 19,1 миллиона долларов.