Продолжают наземные операции: ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины, – ISW

По данным аналитиков, более 300 украинских военных действуют на восточном берегу Днепра. ВСУ удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

Эксперты Института изучения войны сообщают о перемещении ограниченного числа военной техники Силами обороны на левый берег Херсонской области. Об этом сообщается в отчете ISW.

По данным российских источников, украинские вооруженные силы осуществили перемещение ограниченного числа бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжают проводить наземные операции.

Российские журналисты 6 ноября обнародовали изображение, на котором, по их утверждению, запечатлена украинская бронетранспортерная машина, перебрасывающая пехотную боевую технику на восточный берег ближе к населенному пункту Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и всего в 2 км от Днепра).

Другие "военкоры" утверждали 7 ноября, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр у Крынок, а также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы видно уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

Некоторые из российских так называемых "военкоров" утверждали, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, тогда как другие "военкоры" отмечали, что украинские войска перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Кроме того, российские источники утверждают, что на восточном берегу, в районе Крынок, находится более 300 украинских военнослужащих, что примерно соответствует батальонному составу. Они также утверждают, что украинские вооруженные силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

По утверждению еще одного "военкора", несколько сотен украинских военных действуют на всем восточном берегу Херсонской области.

Эксперты со ссылкой на российских "военных блогеров" отмечают, что боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, а также вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), но якобы попытки украинских войск продвинуться вперед 6 и 7 ноября не были особо масштабными по сравнению с предыдущими днями.

ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ налаживают поставки на левом берегу в Крынках.

Больше читайте в материале Фокуса "В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ".