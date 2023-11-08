"Город выполнил функцию": эксперт назвал худший сценарий для Авдеевки

По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, сейчас россияне готовят третью волну, подтягивая войска в Авдеевку, и планируют взять этот участок в кольцо.

Российские оккупанты продолжают уделять большое внимание событиям, развивающимся в районе Авдеевки. Существуют сценарии, в которых нашим защитникам придется отступить с этого направления. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По мнению эксперта, на данный момент российские силы готовятся к третьей волне наступления, перемещая свои войска ближе к Авдеевке. Расстояние между северным и южным флангами вокруг этого района составляет примерно 10 километров. Их цель заключается в том, чтобы окружить эту область и, таким образом, создать условия для последующего выталкивания наших вооруженных сил с Коксохимического завода и стратегически важной высоты в данном районе.

"Мы это тоже знаем. Пока те силы, которые они там сосредотачивают – есть надежда, что мы сможем теми силами и средствами, которые у нас есть, дать отпор. Если они действительно еще более усилят, то есть соберут какое-то сумасшедшее количество людей и техники, то у нас будет 2 варианта. Или добавлять резервы для того, чтобы удержать этот город, или отходить", – говорит Гетьман.

Даже если Вооруженным силам Украины придется временно отойти, эксперт утверждает, что это не приведет к существенным стратегическим изменениям на Восточном фронте, который простирается от Купянска до Угледара.

По его словам, это, конечно, может быть неприятным с тактической точки зрения, однако не стоит ожидать какого-либо катастрофического перелома или значительных негативных последствий для украинских Вооруженных сил.

"Это самый плохой сценарий, надеюсь, что он не произойдет. Но Авдеевка уже выполнила свою военную функцию – так же как когда-то это выполнил Бахмут. Там уничтожено большое количество российской живой силы и техники. Мы обескровливаем по немножко его армию, держа на том участке фронта оборону", – резюмировал майор запаса ВСУ.

Отметим, аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что российские войска нацелились на коксохимический завод в Авдеевке. Также указали, что возможно продвижение врага в районе железнодорожного пути — его россияне якобы пересекли. Продвижению подразделений ВС РФ мешает украинская авиация — она активизировалась на данном участке фронта, жалуются оккупанты.

Штурмы Авдеевки начались 10 октября, свидетельствует информация в СМИ. В течение трех недель состоялось две попытки наступления, во время которых россияне потеряли около 200 ед. военной техники и около 6 тыс. человек живой силы. Военный эксперт объяснил, зачем российскому командованию этот город — чтобы отодвинуть ВСУ от Донецка и оккупировать Донецкую область до административных границ.