Остановился весь транспорт: в Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

В российских источниках заявили, что причиной столба дыма над Севастополем является якобы использование табельного средства маскировки военными РФ.

В среду, 8 ноября, во временно оккупированному Крыму прозвучал сигнал воздушной тревоги и поднялся дым над Севастопольской бухтой. Об этом сообщает Telegram-канал "Крым.Реалии".

"Дым в районе Севастопольской бухты — это военные использовали табельные средства маскировки", — также пишут в Telegram-канале "ЧП Крым".

Так называемый российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что дым в районе Севастопольской бухты является "средствами маскировки военных".

Пост "главы" Севастополя Михаила Развожаева

Кроме того, стало известно, что наземный и морской транспорт в Севастополе остановился.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов на момент публикации материала не комментировал дымовую завесу в Севастополе.

Отметим, 30 октября российские власти сообщили о "массированной ракетной атаке" по территории Крыма. Уверяли, что летело восемь ракет Storm Shadow: их все якобы перехватили. Тем временем губернатор Развожаев рассказал о последствиях "падения обломков" — их заметили в десяти точках вокруг Севастополя.

31 октября стало известно о попадании украинских снарядов по системе ПВО ВС РФ, установленной возле города Саки. Удар подтвердили в Силах обороны: сообщили, что уничтожена установка С-300.

Между тем спутниковые фотографии свидетельствуют, что ВС РФ размещают новые установки противовоздушной обороны на территории оккупированного полуострова. В частности, обнаружили три установки в районе Оленевки, куда уже доставали украинские ракеты.