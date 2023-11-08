Спасти легионеров: как в Украине решили проблему с медпомощью иностранным бойцам

Одна из проблем, с которым столкнулись легионеры, — незнание языка, из-за чего сложно предоставлять медицинскую помощь. Например, тяжело проводить обезболивание, так как бойцу трудно описать интенсивность боли и ее локализацию.

В начале полномасштабного вторжения России иностранные бойцы, которые воевали на стороне Украины, столкнулись с проблемами медицинского обслуживания в случае ранения на поле боя. Но ситуация постепенно исправилась после того, как зарубежные фонды организовали медицинскую поддержку легионерам. О деятельности этих организаций рассказали 7 ноября обозреватели Defence One.

Для некоторых иностранцев, поспешивших в Украину в первые дни войны, вопрос о том, что может произойти, если они будут ранены в бою, решался позже. По словам бывшего военнослужащего США Дэвида Брамлетта, возглавившего небольшую группу легионеров в Украине, были ситуации, когда его бойцы не знали даже где находится пункт стабилизации.

Позже ситуация изменилась, и теперь Брамлетт работает в одном из нескольких фондов, которые помогают эвакуировать раненых солдат Интернационального легиона на лечение за пределы Украины.

"С тех пор как мы начали заниматься эвакуацией раненых, мы заметили, что в каждом подразделении служат иностранцы, — говорит Брамлетт, работающий в фонде R.T. Weatherman Foundation.

Одна из проблем, с которыми столкнулись легионеры — языковой барьер. Многие бойцы не знают ни украинского, ни русского языка, что затрудняет предоставление медицинской помощи. Брамлетт признался, что без знания языка очень трудно, например, проводить качественное обезболивание. Конечно можно использовать онлайн-сервисы для перевода, но описать интенсивность и локализацию боли становится сложной задачей.

Тем не менее, отметили авторы материала, активное участие частных фондов подчеркивает, что правительства США и дружественных стран остаются относительно безучастными в вопросах медицинской поддержки украинских военных, даже если они предоставляют тактическую подготовку и оружие на миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что ветеран российско-украинской войны Олег Симороз рассказал о некачественных турникетах, которые регулярно получают бойцы ВСУ. По его словам, пользоваться такими средствами невозможно, так как это приводит к смерти бойца.