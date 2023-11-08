Турецкие СМИ перекрутили слова Зеленского о вторжении ХАМАС: посольство опровергло фейк

Украинские дипломаты обращают внимание, что сейчас в сети распространяется фейк, который нужен для перекручивания слов Зеленского, чтобы вызвать негативную реакцию со стороны турецкого общества.

Президент Владимир Зеленский в интервью каналу NBC News высказал свое мнение относительно военной операции Израиля против боевиков ХАМАС. Однако турецкие медиа предоставили некорректную трактовку его словам. Об этом сообщает посольство Украины в Турции.

В украинском дипломатическом ведомстве отреагировали на событие и заявили, что турецкие средства массовой информации неправильно интерпретировали высказывания главы государства в интервью.

"Посольство Украины в Турции категорически опровергает недостоверную информацию о высказываниях Президента Украины Владимира Зеленского, которая распространяется из СМИ Турции", — говорится в сообщении.

В украинском посольстве отмечают, что Зеленский в интервью для иностранного канала "говорил о тех, кто разжигает вражду и использует террор, имея в виду Россию и Иран, которые очевидно заинтересованы в масштабировании войны на Ближнем Востоке и во втягивании в эту войну многих народов".

"Именно Россию и Иран президент Украины отметил как спонсоров терроризма, и они, как известно для многих стран мира, не придерживаются никаких правил и законов", — отметили в посольстве.

Кроме того, дипломаты указывают на распространение фейка в сети, который предназначен для искажения высказываний Зеленского и вызывания негативной реакции со стороны турецкого общества. В посольстве также отмечают, что эти действия могут отвечать интересам Москвы.

"Россия, которая начала войну против Украины, заинтересована отвлечь внимание мира от нее и рассорить Украину с партнерами", — пояснили в ведомстве.

Интервью Зеленского NBC News: детали: детали

В разговоре с журналистами американского канала глава государства, в частности, заявил, что существует "пожар, горящий между Израилем и Палестиной, и некоторые люди до сих пор продолжают бросать в этот огонь спички".

Кроме того, Зеленский призвал Запад существенно усилить поддержку Украины системами ПВО, речь идет от предоставления и аренды определенных комплексов сейчас до их совместного производства в перспективе.

Также он назвал президента государства-агрессора "террористом".

Напомним, что Венгрия будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены требования по языку образования.

Ранее сообщалось, что во внутреннем документе Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.