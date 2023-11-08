"Прикрываются гражданскими": партизаны проникли на ракетный завод в Москве (фото, видео)

По данным подполья, россияне планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но уже сейчас там производятся ударные беспилотники и компоненты к боеприпасам.

Партизанам удалось получить информацию о новом производственном центре ракетных технологий, который находится в столице РФ, в жилом районе Некрасовка, в рамках промышленного комплекса "Руднево". Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram-канал.

В подполье узнали, что оккупанты намерены использовать завод для производства и тестирования разнообразных типов ракет, включая ракеты для противовоздушной обороны.

"Территория занимает почти 100 тыс. кв. метров. Раш*сты даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов", — отмечают в "Атеш".

Оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по данным партизан, на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Напомним, что представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" сообщил, что Россия начала постепенно наращивать производство ракет с весны, ища лазейки в международных санкциях. По его словам, врагу удалось наладить производство ракетного вооружения и поддерживать его на достаточном уровне, в частности об этом свидетельствует то, что показатели прошлого года были почти такие же.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 6 ноября сообщили, что Россия смогла увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось. По информации представителя ГУР Вадима Скибицкого, враг имеет в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.