Самолетам НАТО все труднее действовать в зоне радиопомех: может ли Kalaetron Attack это изменить

Система Kalaetron Attack является следующим поколением электронных средств нападения, которая призвана противодействовать российским ПВО и системам РЭБ в воздушном пространстве Европы.

Самолетам НАТО выполнять боевые задачи в зонах с радиоэлектронными помехами становится все труднее. Поэтому компания HENSOLDT разрабатывает систему Kalaetron Attack — новое поколение воздушных электронных средств нападения, которая призвана обеспечить превосходство в электромагнитном спектре. Об этом 8 ноября сообщили обозреватели Defensa.

Авторы публикации отмечают, что современные военные технологии развиваются семимильными шагами, поэтому вооруженным силам и правительствам приходится быть на шаг впереди.

"В условиях агрессивных действий России и растущей угрозы межгосударственных конфликтов компания HENSOLDT занимает передовые позиции в разработке новых технологий радиоэлектронной борьбы", — говорится в материале.

В связи с новыми угрозами инженеры компании начали работать над перспективной системой РЭБ, важнейшего средства повышения защищенности самолетов и экипажа.

Текущие угрозы

В качестве примера приведена боевая работа истребителя Eurofighter Typhoon. С момента его взлета из Германии он уже находится в зоне действия современных интегрированных систем противовоздушной обороны, расположенных в Калининградской области. Россия с помощью своих средств ПВО пытается доминировать в европейском воздушном пространстве, лишая свободы действий сил НАТО и союзников.

Таким образом можно говорить, что ситуация в сфере глобальной безопасности изменилась, поэтому электромагнитные удары и радиоэлектронная борьба отыгрывают важнейшую роль в современном бою.

Что представляет собой Kalaetron Attack

Система постановки помех Kalaetron Attack от компании HENSOLDT — это следующее поколение воздушных электронных средств нападения, которое является частью полностью цифрового семейства продуктов Kalaetron, используемых в системах защиты и разведки ВС Германии. 8 февраля 2023 года в ходе испытаний система Kalaetron Attack доказала свою эффективность. Она испытывалась в сложных сценариях на борту самолета PC-12 и доказала, что может обнаруживать даже новейшие РЛС систем ПВО в полете, создавая помехи для них с помощью точно направленных сигналов.

В дополнение к когнитивным элементам искусственного интеллекта, основными элементами системы являются полностью оцифрованный широкополосный датчик и глушитель с электронным управлением.

"Kalaetron Attack, как средство постановки помех на борту самолета Eurofighter, может значительно повысить его эффективность противодействия ПВО противника. Благодаря своей масштабируемости, система также может использоваться в сухопутной или военно-морской технике", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что истребители Eurofighter Typhoon будут оснащены перспективной защитой самолетов от ракетных и радиолокационных атак противника — системой DASS Praetorian. Она позволит повысить живучесть самолета и заложит основу для интеграции системы обороны с мощным радаром E-Scan.