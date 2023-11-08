Новое сердце для "Абрамса": получит ли танк модернизированный двигатель AGT1500, — эксперты

Эксперты отмечают, что одним из недостатков современного газотурбинного двигателя является высокая степень сжигания топлива. Эта проблема была частично устранена на двигателях LV100, однако работы над ним прекратились еще в 2000-х.

Компания Honeywell Aerospace на выставке AUSA 2023 предложила модернизацию силовой установки для американских танков M1 Abrams. При этом газотурбинный двигатель AGT1500 лишь изменит свою конфигурацию для того, чтобы разместить его в корпусе машины не продольно, а поперечно. О том какое преимущество может получить Abrams после такой модернизации рассказали 8 ноябряобозреватели Defence 24.

Эксперты отмечают, что данная идея не нова поскольку подобное решение уже было опробовано в 1980-х годах в рамках программы AGT1500 TMEPS. Поперечное расположение двигателя в корпусе танка Abrams может дать до 1 кубического метра свободного пространства полностью изолированный боекомплект, вспомогательную силовую установку или же дополнительные аккумуляторы.

Вместе с тем такое решение позволило бы создать более эффективную систему забора и фильтрации воздуха, которая повысит ресурс и надежность двигателя, по своей природе крайне чувствительного к загрязнению лопаток турбины.

Также модернизированный двигатель сможет работать с классическими гидротрансформаторными трансмиссиями, такими как используемые до сих пор Allison X1100-3B и 3B1, или стать частью гибридной трансмиссии, что позволит снизить расход топлива M1.

Эксперты отметили и недостатки такого решения. Например, одной из проблем газовых турбин — высокий расход топлива. Однако эта проблема не является неразрешимой, поскольку еще в начале 1990-х годов современные газовые турбины, такие как LV100, оказались гораздо более экономичными.

"M1A1 Abrams, оснащенный двигателем LV100, имел примерно на 80% больший запас хода по сравнению с тем же танком, но с классическим AGT1500", — говорят эксперты.

Но работы над двигателем LV100 были прекращены в начале 2000-х годов в связи с отменой программы создания самоходной гаубицы XM2001 Crusader, которая должна была использовать силовую установку и другие компоненты совместно с модернизированными танками M1 Abrams.

В заключение эксперты обратили внимание на возможность модернизации трансмиссии танка. По замыслу Honeywell, может буквально вдохнуть новую энергию в существующие танки M1 и снизить эксплуатационные расходы на Abrams.

"Теперь же остается ждать официального интереса к этому предложению со стороны армии США и экспортных заказчиков", — подытожили обозреватели.

Ранее западные эксперты предположили, что танки M1A2 Abrams будут неэффективны в вероятном столкновении с Китаем, поэтому американским сухопутным силам нужен танк пятого поколения. Специалисты из Научного совета армии США рекомендуют создать танк массой 55 тонн, оснастив его 130-мм орудием и гибридной электрической силовой установкой.