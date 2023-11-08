130 туннельных шахт: ЦАХАЛ показал, как уничтожает подземелья ХАМАС в Секторе Газа (видео)

По мнению Ави Иссахарова, известного израильского журналиста, автора телешоу "Фауда", население Газы заплатит высокую цену в этой войне.

Армия обороны Израиля сообщает, что с момента начала наземной операции в октябре израильские войска обнаружили и разрушили около 130 туннельных шахт в Секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, войска 460-й бригады с инженерными силами обнаружили несколько входов в туннель рядом со строением с автомобильными аккумуляторами, которые, предположительно, подключены к системе фильтрации воздуха в подземелье.

"Войска боевых инженерных войск работают над расчисткой маршрутов для наземных войск для маневра, обнаружения и уничтожения объектов ХАМАС, включая туннели и ракетные установки", — подчеркивается в сообщении.

Под землей израильские военные нашли запасы воды и кислородное оборудование. Это указывает на подготовку ХАМАС к длительному пребыванию в тоннелях, сообщили в ЦАХАЛ.

Тем временем, по информации издания, силы пехотной бригады Нахаль захватили тренировочный лагерь ХАМАС на севере Газы. Они нашли плацдарм на территории лагеря, где боевики ХАМАС подготовили оружие и еду для проведения атаки. Внутри лагеря также было обнаружено несколько входов в туннели.

"Все туннели были разрушены", — добавляют в ЦАХАЛе.

ЦАХАЛ считает, что ночные удары нанесли значительный ущерб подземной и наземной инфраструктуре ХАМАСа, пишет Times of Israel. Как полагают израильские военные, были убиты полевые командиры ХАМАС на уровне батальонов и бригад, скрывавшиеся в туннелях.

ХАМАС, в свою очередь, назвал эти удары "интенсивными взрывами" и заявил, что в результате погибло более 200 человек.

"Цифры, опубликованные Министерством здравоохранения террористической группировки ХАМАС, не могут быть проверены, и оно не делает различия между гражданскими лицами и комбатантами", — замечает издание.

ЦАХАЛ также заявил, что наземные войска ночью захватили опорный пункт ХАМАС, на котором располагались наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные туннели.

Подземелье ХАМАС — что известно

Под Сектором Газа находится 500 километров подземных тоннелей, построенных палестинскими инженерами, рассказал корреспондент ВВС. Они представляют собой убежище и склады для ХАМАС, из них уже не раз совершались нападения на Израиль. Входы и выходы в эти туннели часто скрыты в жилых районах, а в самом подземелье могут находиться захваченные ХАМАС заложники.

Ави Иссахаров, арабоязычный израильский журналист, который объединил свою работу и военную службу в секретном подразделении Дувдеван, чтобы стать соавтором знаменитого телешоу "Фауда", говорит, что туннельная инфраструктура в Секторе Газа — это "то, что мы даже не можем себе представить".

"Она очень плотная, это огромная система туннелей, которые позволяют ХАМАС перевозить террористов и заложников, а также мотоциклы, артиллерию, ракеты и все, что вы можете себе представить", — сказал Иссахаров в беседе с журналистами 5 ноября.

Эта подпольная система охватывает почти весь сектор, сказал Иссахаров, который много раз посещал Газу в качестве журналиста до 2007 года, когда террористическая группа ХАМАС взяла под свой контроль территорию и свергла Палестинскую автономию в результате насильственного переворота.

"Когда террористы ХАМАС бежали обратно в Газу после массовых убийств 7 октября, они все ушли под землю, под дома города Газа. Они прячутся за живым щитом", — подчеркнул Иссахаров.

Опытный репортер рассказал, что одна из стратегий ХАМАС заключается в том, чтобы два-три террориста "выскочили" из туннеля и выстрелили из гранатомета по приближающемуся израильскому танку или бронемашине. После выстрела боевики возвращаются в туннель и убегают.

"Поскольку гражданские лица живут над туннельным комплексом ХАМАС, население Газы заплатит высокую цену в этой войне", — подытожил Иссахаров.

Напомним, Фокус сообщал, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа. Главным условием возможной паузы в боевых действиях в анклаве — освобождение террористами всех израильских заложников.

Кроме того, Фокус писал, что Украина эвакуировала из Сектора Газа первую группу украинцев из 43 человек, а также помогла вывезти 36 граждан Молдовы.