Дроны будут попадать к военным быстрее: в Минобороны упростят процедуру закупки

Министество обороны направило соответствующие документы и постановление для утверждения в Кабмин.

В Министерстве обороны Украины предлагают упростить процедуру закупки "гражданских дронов". Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении говорится о дронах DJI и Autel, FPV-коптеры, которые классифицируются как дроны тактического уровня. Сейчас министерство передало соответствующие документы и постановление в Кабмин. В случае утверждения, государственный заказчик сможет покупать дроны без дополнительных регуляций.

"Министерство обороны Украины подготовило постановление, которое позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения (дроны DJI и Autel, FPV-коптеры) без дополнительных регуляций", — говорится в сообщении.

Какие виды дронов применяют ВСУ

Беспилотники, которые используются украинскими военными на фронте, можно разделить на четыре класса в зависимости от характеристики и назначения. Одними из популярных моделей дронов такие как китайские DJI и американской Autel относятся к первому классу и используются в гражданской жизни.

Дроны второго уровня имеют большую дальность и могут работать в течение нескольких часов. К таким относятся украинские беспилотники "Аист-100" и "Фурия". Также выделяют дроны третьего класса, которые могут летать до 10 часов, и 4 класса, которые могут не только лететь на большое расстояние, но и нести управляемые бомбы.

Собственно, именно "гражданские дроны" моделей DJI и Autel составляют 95% всех беспилотников, которые используют украинские военные на фронте. По словам эксперта по авиационным технологиям из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастина Бронка, такие небольшие дроны позволяют военным разведывать позиции врага, чтобы нанести более точный удар.

Среди популярных моделей:

DJI Mavic 2

Mavic 2 Pro

Mavic 2 ZOOM

DJI Mavic 3

DJI Phantom

DJI Matrice

Дроны для ВСУ

В начале января этого года в Правительстве упростили ввоз дронов для украинских военных, что помогло технике быстрее попадать на фронт. В частности, были отменены гарантийные письма и лицензии. Для перевозки дронов необходима только декларация, в которой указаны товары.

10 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении постановления, которое позволяет в упрощенном порядке импортировать необходимые комплектующие для производства боевых частей дронов и боеприпасов.

Также Минобороны сообщало об упрощении порядка допуска к эксплуатации. Отмечалось, что эта процедура занимала много времени, ведь требовала изучения документации и проведения испытаний.

Кроме того, для украинских военных упростили процедуру списания беспилотников. Так, теперь уничтоженную или поврежденную технику, если ее стоимость до 1,5 млн грн, военное командование может списывать без согласования. В частности, ранее эта процедура требовала подготовки от 16 до 38 документов.

Напомним, в Украине разработали гигантский беспилотник, который может поднимать около 90 кг веса и способен стрелять ракетами. Также БПЛА можно использовать как транспортное средство. В таком случае он будет помогать украинским военным доставлять оружие или боеприпасы. Впрочем из-за нехватки средств у разработчиков, они не могут изготовить летающий образец и передачи его Министерству обороны для испытаний.

Также недавно в Силах обороны рассказывали, что дроны начали широко применяться в войне. В частности, украинские военные используют различные беспилотников. Также есть множество разработчиков, которые хотят создать новые БПЛА, аналогов которых еще нет.