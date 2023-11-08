Украина имеет план продолжения боевых действий, несмотря на трудности с контрнаступлением, — Зеленский

Президент Украины заверил, что Силы обороны Украины все еще будут пытаться достичь результатов на поле боя в этом году.

Украина имеет план продолжения боевых действий, несмотря на трудности с контрнаступлением, а также то, что западные лидеры сейчас заняты конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заверил, что Силы обороны Украины все еще будут пытаться достичь результатов на поле боя в этом году — и что он уверен, что они добьются успеха.

"Украина продолжит наступление в этом и следующем году, несмотря на то, что сейчас наше наступление переживает трудности. У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем наступать", — заверил Зеленский.

Зеленский отметил необходимость украинцев оставаться едиными, в чем, по его словам, западные лидеры могут помочь, поскольку война продолжается, приближается зима авиаударов и возникают вопросы относительно устойчивости западной военной помощи.

На этом же мероприятии президент Украины говорил о том, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление будет свободным от коррупции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Израиль. Причиной этого называют утечку информации.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили об отсутствии споров с Залужным. По словам Ермака, пока нет разных позиций относительно войны РФ против Украины.