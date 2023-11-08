"По меньшей мере в пять раз меньше": Зеленский сравнил потери в войне России и Украины

Во время общения с журналистами украинский президент также напомнил, как можно закончить войну: РФ для этого достаточно оставить оккупированные территории.

Потери ВС РФ в войне в Украине в разы превышают потери среди личного состава Сил обороны. Об этом, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Некоторые лидеры говорят, что Россия вчетверо больше. Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня как минимум в пять раз меньше", — сказал он.

Президент Украины отметил, что для того, чтобы война закончилась ВС РФ должны покинуть территорию Украины.

"Прежде всего они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну", — подчеркнул Зеленский.

Потери ВС РФ в Украине

По сообщению Генштаба ВСУ от 24 февраля 2023 года и до 8 ноября ВС РФ потеряли в Украине:

личного состава 307640 (+780) чел,

танков — 5301 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 9996 (+22) ед,

артиллерийских систем — 7439 (+29) ед,

РСЗО — 872 (+3) ед,

средства ПВО — 572 (+2) ед,

самолетов — 322 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5567 (+10),

крылатые ракеты — 1556 (+0),

корабли / катера — 20 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9814 (+47) ед,

специальная техника — 1054 (+5).

Напомним, в течение последних суток украинские военные провели успешную операцию на Таврическом направлении, в результате которой было нейтрализовано 505 вооруженных оккупантов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.