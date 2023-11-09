"Использовано 96%": в США рассказали, сколько средств осталось для помощи Украине

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, за время полномасштабной войны США предоставили Киеву более 60 миллиардов долларов.

Более 90% помощи, выделенной Соединенными Штатами Америки для оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине, уже использовано. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме 8 ноября, пишет "Голос Америки".

Как отмечает Джон Кирби, за время полномасштабной войны США предоставили Украине более 60 миллиардов долларов. По его словам, Вашингтон уже использовал около 96% от выделенной суммы.

В связи с этим спикер Пентагона призвал Конгресс США одобрить запрос на дополнительную помощь для Украины. Он отметил, что украинские силы нуждаются в дальнейшей поддержке, чтобы максимально использовать время, которое осталось до ухудшения погодных условий.

"Минобороны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов в зиму. Итак, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, и поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос", — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден сохраняет веру в то, что украинцам удастся отвоевать свои земли.

"Я думаю, что их недооценили с самого начала конфликта. Они способны, они сильны, смелы. У них хорошее командование и контроль", — отметил спикер.

Напомним, 8 ноября представитель USAID Эрин Макки заявила, что у США не осталось средств для прямой бюджетной поддержки Украины. Она отметила, что без дальнейших ассигнований украинскому правительству придется задействовать чрезвычайные меры.

Ранее, 7 ноября, профильный комитет нижней палаты США поддержал законопроект, который в будущем позволит конфисковать замороженные активы России. Ожидается, что потом эти средства будут переданы Украине в качестве финансовой помощи.