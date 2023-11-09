Минобороны потеряло почти 2 млрд гривен на провальных контрактах, – расследование (видео)

По данным журналистов, в одном контракте между Минобороны Украины и производителем вооружения стояло целых три компании-прокладки, задачей которых было только получать средства.

Министерство обороны Украины потратило два миллиарда гривен на три контракта о закупках для Сил обороны Украины, однако все сделки провалились и товары не были доставлены военным. Об этом говорится в расследовании hromadske от 8 ноября.

Авторы расследования выявили связь между контрактом Минобороны с украинской компанией "Львовский арсенал" о поставке 100 тысяч минометных мин на 37,6 миллиона долларов, с хорватской WDG promet о 30 тысячах танковых выстрелов на 32,5 миллиона евро и со словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов на 13 миллионов евро.

Так, в октябре 2022 года и.о. директора Департамента военно-технической политики Александр Лиев подписал контракт с компанией "Львовский арсенал". Со стороны компании подпись в документе поставил экс-нардеп Юрий Збитнев.

Согласно контракту, первые мины должны были быть доставлены в Украину через месяц, но этого до сих пор не произошло.

Журналисты пришли к выводу, что "Львовский арсенал" изначально был в этом контракте лишь прокладкой. Так, в августе 2022-го года компания заключила сделку со словацкой компанией Sevotech, которая должна была поставить мины Украине. При этом "Львовский арсенал" должен был только получить средства от Минобороны и перечислить их дальше, оставив себе законные 3%.

Журналисты провели расследование касательно закупок боеприпасов для ВСУ

Представитель словацкой компании Sevotech Алексей Хорошаев заявил, что компания Sevotech, как и "Львовский арсенал", должна была перечислить упомянутые средства дальше — хорватской компании WDG promet, принадлежащей Матиасу Зубаку. При этом WDG promet не является производителем — компания должна была совершить закупки для Украины у хорватского завода Elmech Sintermak.

На запрос журналистов в Elmech Sintermak ответили, что никогда не получали ни средств, ни сертификатов конечного пользователя ни от Украины, ни от упомянутых компаний.

По данным СМИ, "Львовский арсенал" 17 ноября 2022-го года получил от Минобороны 97% предоплаты за мины — 1,34 млрд гривен. Часть денег была перечислена Sevotech.

"Я эти деньги — и одну подписку, и вторую — четко отправил на WDG. И еще [часть] отправил по агентскому соглашению [на другую компанию] — они попросили 400 тысяч евро. Мы ни копейки из тех денег не трогали как Sevotech. Я говорю: бабки не щупаем, чувствую, здесь будут разборки", — заявил Алексей Хорошаев.

Что говорят в Минобороны

Подписывавший контракт со "Львовским арсеналом" Александр Лиев в комментарии СМИ отметил, что знал о том, что к сделке о минах будут привлечены компании-посредники. По его словам, словацкая компания предоставила Минобороны экспортную лицензию, после чего "Львовский арсенал" получил предоплату.

Словацкая экспортная лицензия Фото: hromadske

В расследовании говорится, что "Львовский арсенал" отправил зарубежным компаниям только 30% полученных денег. Остальные средства были арестованы по инициативе Минобороны, когда стало очевидно, что все сроки поставки просрочены.

Лиев утверждает, что в момент подписания контракта речь шла только о словацком Sevotech и заводе Elmech Sintermak в Хорватии, и лишь через несколько месяцев после заключения соглашения в Министерстве узнали, что в нем замешана компания WDG.

По словам члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой, если бы боеприпасы доставляли из Словакии, словацкой и украинской лицензий было бы достаточно. Однако "Львовский арсенал" с самого начала сообщил Минобороны, что мины прибудут из Хорватии. Несмотря на это, хорватская лицензия не была выдана.

Кроме того, Хорватия не граничит со Словакией, а значит, для транспортировки мин необходимы были разрешения от Венгрии, Австрии или Словении. Подобных документов министерство, по данным журналистов, не получило.

"Компания вышла с предложением на Министерство обороны, и мы все должны понимать, что заключать с ней контракт, не имея абсолютно понятной схемы логистики, абсолютно всех документов логистических, которые бы подтверждались лицензиями на провоз боеприпасов через территории других стран, и еще и платить стопроцентную предоплату… Это было несколько… Как бы так сказать, политкорректно? Несколько неправильно", — сказала Яровая.

Отметим, что на момент публикации материала в Минобороны Украины никак не отреагировали на расследование журналистов.

Напомним, 10 августа СМИ сообщили, что о возможных нарушениях при закупках одежды для ВСУ, которые проводят в Министерстве обороны Украины. В частности, оказалось, что осенью 2022 года под видом зимней одежды купили летнюю, которая к тому же в дороге существенно подорожала.

Ранее, 26 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Министерстве обороны Украины нет системной коррупции. По его словам, в стране сейчас нулевая толерантность к этому явлению.