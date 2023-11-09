"Пытал до смерти": Путин помиловал "вагнеровца", убившего 23-летнюю возлюбленную (фото)

По информации родителей 23-летней Веры Пехтелевой, теперь Владислав Канюс увеличивает количество своих жертв в Украине с оружием в руках. Они пытались оспорить решение российского президента, однако адвокаты отказываются браться за дело.

Президент России Владимир Путин помиловал россиянина, который зверски убил перед этим свою девушку. Связано это с его согласием поехать в Украину. Об этом сообщает российское медиа SVTV NEWS 9 ноября.

23-летняя Вера Пехтелева стала жертвой своего бывшего возлюбленного, который примерно 3 с половиной часа издевался над своей жертвой. В результате он получил 17 лет лишения свободы и должен был отбывать наказание, но вместо этого парень был завербован в ЧВК "Вагнер" и отправился воевать в Украину.

Теперь обвиняемый Владислав Канюс на территории чужой страны с оружием в руках продолжает увеличивать количество своих жертвы, о чем рассказали родители убитой девушки в комментарии журналистам.

Более того, президент России принял решение помиловать его в апреле 2023 года, что дает ему возможность не возвращаться в тюремную камеру после завершения боевых действий.

Убийцу молодой россиянки помиловали из-за согласия отправиться на войну Фото: Telegram

Отец погибшей Евгений Пехтелев узнал убийцу своей дочери по фотографии, где Владислав Канюс стоит в камуфляже и с оружием. Тогда он первым сообщил, что его завербовали в ЧВК "Вагнер".

"Сначала мы увидели активность на его странице в соцсети, потом он опубликовал фото с другими военными, все – в камуфляже, с автоматами. Дали убийце беззащитной девушки оружие в руки! У меня в голове не укладывается", — говорится в сообщении.

Убийцу молодой россиянки помиловали из-за согласия отправиться на войну Фото: Скриншот

Брат российского оккупанта Святослав в комментарии журналистам подтвердил, что тот находится на территории Украины, но когда он узнал с кем ведет переписку в социальных сетях, то заблокировал их.

Родители Веры Пехтелевой пытались выразить протест на решение о помиловании парня, однако все адвокаты им отказывали.

"Мало того, что выпустили досрочно урода, который пытал человека до смерти, еще и оружие ему в руки дали! За документом выходит, когда его этапировали в апреле в Ростовскую область, еще перед отправлением в Украину, его уже помиловали. Вот такая справедливость в России, такие герои", — продолжила мама девушки.

Убийство Веры Пехтелевой: подробности

Произошло это еще в январе 2020 года. Тогда Владислав Канюс жестоко убил свою девушку. Судмедэкспертиза установила, что смерть была вызвана после нанесения тяжелых травм и всего было зафиксировано более 100 повреждений, ушибов, гематом и резаных ран. Особое внимание убийца уделил лицу, шее и голове.

Перед смертью он изнасиловал Веру, а затем задушил шнуром от утюга. Примечательно, что происходило это все в квартире общежития и соседи услышав крики начали звонить в полицию, не менее 7 раз.

Убийцу молодой россиянки помиловали из-за согласия отправиться на войну Фото: Соцсети

Правоохранители так и не выехали на вызов, ведь сослались на отсутствие свободных машин. Соседи начали пытаться попасть в квартиру самостоятельно, активно стучали в дверь, но потом пришлось ее выломать.

Вера Пехтелева в тот момент была уже мертвой, а ее убийцы спокойно сидел в ванной и пил водку.

Полиция приехала только по вызову об убийстве. Позже пятеро полицейских отделались условными сроками по делу о халатности.

Напомним, 30 октября сообщалось, что появились детали убийства целой семьи в Волновахе. Российские военные имели при себе приборы ночного видения и глушители, и убивали людей прямо в кроватях. Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме "хозяйничали" убийцы.

5 октября сообщалось, что от рук россиян, воевавших в Украине, умерли уже минимум 27 сограждан. За первые дни октября бывшие наемники уже успели убить на родине трех человек, одна из жертв — 4-летний ребенок. В августе экс-наемник ЧВК "Вагнер" и его знакомый лишили жизни сразу шесть человек.