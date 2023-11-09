Мобилизация в Украине: еще одна категория граждан получила право на отсрочку

Данный закон направлен на усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты. За него проголосовали 269 депутатов.

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан. Речь идет о сотрудниках ГСЧС. Об этом 8 ноября сообщил лидер межфракционной депутатской группы "Разумная политика", народный депутат Дмитрий Разумков.

Закон 9274 направлен на усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты, повышение эффективности реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период. Его поддержали 269 депутатов.

Отмечается, что одной из задач закона является отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.

"Законом вносятся изменения в Закон Украины "О правовом режим военного положения" в части уточнения мер правового режима военного положения, связанных с реализацией мер гражданской защиты в особый период, и изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации работникам органов и подразделений ГСЧС", — говорится в тексте пояснительной записки.

Мобилизация и военное положение в Украине

Верховная Рада Украины 8 ноября приняла решение продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, что означает, что эти меры будут действовать до 14 февраля 2024 года. Это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Украинская власть активно работает над усовершенствованием законодательства по вопросам мобилизации, поэтому в следующем году гражданам следует ожидать серьезных изменений и улучшений в мобилизационных процессах. Одним из важнейших изменений следующего года является устранение недостатков в законодательстве Украины, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине.