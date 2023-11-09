Ловцы "шахедов": пограничники показали, как работают мобильные огневые группы ПВО (видео)

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что в течение октября было уничтожено 10 ударных дронов благодаря мобильным подразделениям со стрелковым оружием.

Мобильные огневые группы успешно выполняют работу по уничтожению БПЛА на разных направлениях. В Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины сообщили подробности.

Такие подразделения играют важное значение в защите воздушного пространства Украины. В частности, защитники выполняют задачи и на границе с РФ.

Сейчас проводится работа по увеличению количества таких мобильных групп и их обучения. Сформированные группы используются постоянно.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что в течение октября было уничтожено 10 ударных дронов. Каждый военнослужащий регулярно совершенствует мастерство и профессиональные для того, чтобы противодействовать вражеским атакам.

"Их результат — защита и безопасность людей, защищенность объектов инфраструктуры и жилых домов", — пояснил представитель ведомства.

Атаки Shahed и мобильные группы ПВО Украины

Сейчас идет процесс увеличения количества мобильных групп ПВО. Это вынужденный шаг для борьбы с российскими беспилотниками. Как пояснил 7 ноября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, мобильные группы — не панацея от вражеских дронов. По его словам, это вынужденный шаг для борьбы с российскими беспилотниками. На создание таких подразделений толкает нехватка зенитно-ракетных комплексов большого радиуса.

8 ноября пограничники рассказали, как уничтожили Shahed в Сумской области. Украинские пограничники рассказали, когда слышно нестабильную работу двигателя, беспилотник типа Shahed начинает глохнуть, а затем падает.

Напомним, 6 ноября в Воздушных силах ВСУ рассказали, как решать проблему вражеских авиабомб. Снаряды войск РФ не отличаются качеством и противник хочет "взять" количеством.