Эвакуированные из сектора Газа украинцы уже в безопасности: первые кадры от ГУР МО (фото)

В ведомстве показали, что граждане действительно смогли покинуть зону боевых действий и находятся в одном из аэропортов Египта. Куда они будут направлены дальше — неизвестно.

Эвакуированные из сектора Газа граждане Украины уже находятся в безопасности. Им ничего не угрожает. Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) поделилось первыми кадрами 9 ноября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что спасенные граждане находятся в одном из аэропортов. Им удалось покинуть сектор Газа, в котором сейчас продолжаются активные боевые действия и регулярные обстрелы.

Они находятся на территории Египта, но куда будут направлены в дальнейшем — неизвестно.

В ГУР МО показали первые кадры с украинцами, которые эвакуировались из сектора Газа Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины В ГУР МО показали первые кадры с украинцами, которые эвакуировались из сектора Газа Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины В ГУР МО показали первые кадры с украинцами, которые эвакуировались из сектора Газа Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины В ГУР МО показали первые кадры с украинцами, которые эвакуировались из сектора Газа Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины В ГУР МО показали первые кадры с украинцами, которые эвакуировались из сектора Газа Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это только первая группа граждан, которых собираются эвакуировать. Всего она состоит из 43 человек.

"Украина успешно эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев. Сейчас они в безопасности на территории Египта", — заявлял глава государства.

Эвакуационные рейсы будут продолжаться по мере возможности. Организовали операцию по спасению сотрудники ГУР МО и МИД под руководством Офиса президента.

К слову, из зоны боевых действий в секторе Газа, как отметил Владимир Зеленский, также удалось спасти граждан Молдовы в количестве 36 человек. Президент Майя Санду уже поблагодарила своего коллегу.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что первая группа иностранцев и тяжелораненых покинула Сектор Газа в направлении Египта. По информации журналистов, со стороны Египта возле КПП "Рафах" выстроилась колонна из 40 машин скорой помощи для раненых жителей сектора Газа, а вдоль границы Египет обустроил полевой госпиталь.