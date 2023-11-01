Первая группа иностранцев и тяжелораненых покинула Сектор Газа в направлении Египта (фото)

По словам СМИ, со стороны Египта возле КПП "Рафах" выстроилась колонна из 40 машин скорой помощи для тяжелораненных жителей Сектора Газа, а вдоль границы Египет обустраивает полевой госпиталь.

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Владельцы иностранных паспортов и некоторые тяжелораненные жители Сектора Газа направляются через контрольно-пропускной пункт "Рафах" впервые с начала войны. Об этом пишет Times of Israel.

Как сообщили инсайдеры информационного агентства AFP, выезд иностранцев и тяжелораненых согласовали Египет, Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и координации США. Через границу должны пройти около 400 человек с иностранными паспортами и двойным гражданством и 90 тяжелораненых. Это состоится впервые с начала войны ХАМАСа и Израиля. Ранее через этот КПП пропускались только машины с гуманитарной помощью.

"Как сообщает Al-Kahira News, в транзитной зоне пограничного перехода на египетской стороне ожидают 40 машин скорой помощи", — подчеркнул генеральный секретарь Египетского Красного Полумесяца на Северном Синае Раеда Абдель Насера.

Очередь из египетских машин скорой помощи у ворот КПП "Рафах" Фото: The Times of Israel

Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что Египет строит полевой госпиталь вдоль границы.

Война в Израиле — кратко

Война Израиля и террористической группировки ХАМАС разразилась после массовой резни, устроенной боевиками 7 октября, когда около 2,5 тысячи вооруженных террористов по земле, воздуху и морю ворвались на юг Израиля и захватили, по различным данным, 200-250 заложников, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Жители кибуц были казнены с особой жестокостью в своих домах, а более 260 человек убиты на музыкальном фестивале под открытым небом. Всего погибло более 1400 человек.

В ответ Армия обороны Израиля, собрав резервистов всей страны, пообещала уничтожить всю террористическую группировку, которая правит Сектором Газа. Уже несколько недель ЦАХАЛ проводит планомерную и постепенную наземную операцию, направленную на разрушение инфраструктуры ХАМАС в Газе. При этом военные заявляют, по информации издания, что наносят удары по всем районам, где действует ХАМАС, однако стремятся при этом свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

В Секторе Газа 28-30 октября началась наземная операция ЦАХАЛ, заявило командование израильской армии. Вперед двинулись колонны бронемашин, которые перерезали основную транспортную артерию города.

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В то же время Фокус писал, что территория Израиля оказалась под обстрелом Йемена: с территории этой страны запустили ракеты, которые пролетели через весь Аравийский полуостров, преодолели воздушное пространство над Объединенными Арабскими Эмиратами и попали под удар израильских сил ПВО.

Накануне стало известно, сообщает Фокус, о еще одном "концептуальном плане", который создали в израильском правительстве. Согласно обнародованным документам, планировали, что Египет примет у себя всех 2,3 миллиона палестинцев — они должны будут поселиться на территории Синайского полуострова.