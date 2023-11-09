Остались без новейшего С-300В4: командование назвало потери ВС РФ на Таврическом направлении

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, общие потери врага среди личного состава составили 542 человека. В течение суток Силам обороны удалось уничтожить 46 единиц техники противника.

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали новейший российский зенитный ракетный комплекс С-300В4. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1241 огневое задание.

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

Тарнавский заявил, что общие потери врага составили 542 человека.

Силами обороны было уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 средства ПВО, в частности — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА.

Кроме того, ВСУ ликвидировали 3 автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и 1 другой важный объект.

Украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении

В общем, как отметил Тарнавский, на Таврическом направлении оккупанты нанесли 23 авиаудара, провели 44 боевых столкновения и осуществили 888 артобстрелов.

"Наши воины и воинки стойко держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области", — подчеркнул он.

Командующий добавил, что одновременно продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Зенитный ракетный комплекс C-300B4: что известно

ЗРК C-300B4 является дальнейшей модернизацией ЗРК С-300В и З-300ВМ. Он относится к приоритетным образцам вооружения ПВО и обеспечивает поражение одновременно баллистических ракет и аэродинамических целей на расстояниях более 300 километров.

ЗРК С-300В4 имеет повышенные боевые возможности, достигнутые благодаря применению новых компонентов, внедрению современной элементной базы и вычислительных средств.

Напомним, 7 ноября на Таврическом направлении ВСУ успешно ликвидировали мощную тяжелую огнеметную систему -1А "Солнцепек" и уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.