Обстрел Курской области: заместитель мэра и военные ВС РФ получили ранения, — СМИ (фото)

По данным российских журналистов, мобилизованный 52-летний Владимир Строев, заместитель председателя горсовета Орла, якобы получил осколочные ранения бедра и колена. Кроме того, ранены были еще трое военных ВС РФ.

Утром 8 ноября в районе села Анатолиевка Курской области в результате атаки пострадали четверо российских военных. Об этом в Telegram сообщает российское издание ASTRA.

Их доставили в Рыльскую центральную районную больницу. По информации издания, у оккупантов преимущественно осколочные ранения.

Журналисты назвали и их фамилии. Среди раненых военных — 52-летний Владимир Строев, заместитель председателя горсовета Орла. Он служит в воинской части 02517. Он получил осколочные ранения колена и бедра.

Андрей Трапезников, 30-летний военнослужащий из воинской части 95371, получил осколочные ранения колена и кисти.

Александр Кравченко, 30-летний военнослужащий воинской части 74429, получил осколочное ранение грудной клетки.

Пострадал и 51-летний военнослужащий воинской части 95359 Евгений Терехов. У него, по информации издания, осколочные ранения голени и бедра.

Атаки на Курскую и Брянскую области

В РФ 9 ноября заявили, что Курскую и Брянскую области атаковали. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, БПЛА якобы сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат, в результате чего повреждено оборудование предприятия. Он считает, что туда было сброшено 3 кассетных боеприпаса.

Напомним, 28 октября в МИД РФ обвинили Украину в атаке Курской АЭС дроном. Следствием налета БПЛА, по словам российских дипломатов, могла стать полномасштабная ядерная катастрофа.