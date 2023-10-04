Из-за "зубов дракона": губернатор Курской области конфликтует с ФСБ РФ из-за денег, — ЦНС

Российский губернатор Роман Старовойт не пожелал делиться "откатом" с ФСБ РФ и теперь вынужден бояться ареста.

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Российские власти пытаются защитить Курскую область от возможного прорыва украинских Сил обороны. Для этого губернатор Роман Старовойт должен был построить фортификации в 2 км от границы. Чиновник потратил государственные средства, кое-что "заработал" лично для себя, но не поделился деньгами с местным отделением ФСБ — не дал "откат". О деталях махинации написал Центр национального сопротивления (ЦНС).

В заметке ЦНС указано, что Старовойт потратил на строительство фортификаций около 10 млрд руб. Некоторое время он медлил с выполнением этой задачи и возвел имитацию. Однако в конце концов фортификации таки появились, при этом часть средств он положил себе в карман.

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Между тем в отделении ФСБ РФ в Курской области угрожают открыть против губернатора уголовное дело. В Центре считают, причина действий российских силовиков — они не получили "откат" от Старовойта. О серьезности ситуации свидетельствует то, что чиновник начал искать защиту от ареста в Москве.

Курское подполье прислало ЦНС фотографии фортификаций, возведенных в селе Теткино на границе с Украиной. На фотографиях хорошо видны линии бетонных пирамид и траншеи, вырытые вдоль дорог.

Отметим, Теткино — населенный пункт в 2 км от границы с Украиной. Напротив — села Сумской области, которые едва ли не ежедневно страдают от обстрелов ВС РФ.

Курская область: ситуация по состоянию на 4 октября 2023 года Фото: DeepState

Рейды в России — что известно

В сентябре глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что российские добровольцы активизируют рейды на территорию РФ. Уверял, что они будут там выполнять задачи Сил обороны.

Тем временем"Русский добровольческий корпус" ("РДК") и легион "Свобода России" провели рейд в Курской области. Согласно данным командования, они ликвидировали группу российских пограничников. Также неспокойно для россиян было в Брянской области: местные власти уверяли, что в регион проникла диверсионная группа. Представитель ЛСР заверил, что ситуация здесь развивается "динамично".

Кроме того, "тревожные" события происходили в Белгородской области: сообщали о стрельбе на границе с Украиной. Командование добровольцев рассказало, что так происходит "крещение огнем" новобранцев.

Напоминаем, в ночь на 4 октября в столице РФ Москве раздавался сигнал воздушной тревоги. При этом россиян заблаговременно предупредили, что будут проверять систему оповещения. Между тем представители оккупационной власти в Крыму объяснили причину взрывов, которые раздаются в регионе. По их словам, это обезвреживают боеприпасы, однако ГУР имеет собственную информацию по этому поводу.