Новейший самолет F-15EX обойдется армии США дороже стелс-истребителя F-35

США находится в той ситуации, когда должны заказывать самолеты у Boeing иначе рискует оказаться в ситуации, когда Lockheed Martin станет единственным производителем истребителей.

Воздушные силы США готовятся получить очередную партию истребителей F-15EX. Однако самолеты выходят дороже стелс-истребителей F-35 Lightning II. Об этом сообщает Defence 24.

Оборонная корпорация Boeing прогнозировала, что один истребитель F-15EX Eagle II будет стоить 80 млн долларов. Однако сейчас стоимость 2 и 3 самолетов составляет 90 и 97 млн долларов. Цена немного снизится в четвертой партии до 94 млн долларов.

Boeing объясняет, что рост цены связан с инфляцией и уменьшением, а затем снова увеличением заказа Воздушных сил США. Сначала армия хотела приобрести 144 самолета, потом 80, а сейчас 104. При этом стоимость истребителя 5 поколения F-35 составляет 82,5 млн долларов для американской армии. Кроме этого заказ F-35 уже давно перевалили за 1000, что в разы больше, чем у F-15EX.

F-35 (сверху) и F-15EX (снизу)

Эксплуатационная стоимость, утверждают авторы, будет похожей, но F-35 имеет стелс-технологии и другие передовые решения. Однако F-15EX имеет тоже свои функции и большую грузоподъемность. Первая цель самолета заключается в защите территории армии США, где вызовы будут отличными от Европы или Азии.

Также есть важное отличие F-15EX от F-35 — наличие двух двигателей и грузоподъемность целых 15 тонн, это больше, чем у российского Су-34. Для уменьшения цены F-15EX Boeing ищет иностранных заказчиков, в частности Индонезия и Польша.

Для армии США важно заказывать самолеты у Boieng, так как в стране только он и Lockheed Martin делают боевую авиацию. Скоро Boeing перестанет производить F/A-18 Super Hornet и будет делать только F-15EX. Отсутствие заказов может создать условия для монополии Lockheed Martin.

Напомним, 3 ноября в Израиле впервые применили F-35 для перехвата крылатой ракеты.

6 ноября СМИ показали, как работают подвижные воздухозаборники на истребителе F-15.