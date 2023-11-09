"Третья волна будет другой": глава МВА рассказал, когда оккупанты снова начнут наступление на Авдеевку

Российские захватчики сейчас больше бросают свой личный состав в штурмы на севере, в направлении коксохима, а как только подсохнут почвы, то пойдут на штурм, говорит Виталий Барабаш.

Российские оккупанты готовятся к третьей волне штурма Авдеевки. Под город уже стянули резервы и ожидают улучшения погоды. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, враг давит на Авдеевку, используя пехоту. Также оккупанты круглосуточно обстреливают позиции Сил обороны из всего имеющегося у них вооружения.

"Враг готовится к еще большей атаке на Авдеевку. Первая волна отличалась от второй, а третья будет отличаться от предыдущих. Сейчас оккупанты подтянули технику, резервы личного состава, но погодные условия не позволяют им использовать технику. Как только подсохнут почвы, то однозначно они уйдут", — предположил Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что украинские защитники крепко держат оборону на вверенном им участке фронта возле Авдеевки.

"Россияне больше бросают свой личный состав в штурмы на севере, в направлении коксохима. Но линия обороны держится, и никаких прорывов нет", — подчеркнул Барабаш.

Напомним, что россияне сбрасывают КАБы на Авдеевку по следам дыма от печей-"буржуек". "Орланы" отслеживают, откуда идет дым. Впоследствии россияне бросают в такие дома корректируемые авиационные бомбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают попытки окружения Авдеевки, чтобы взять ее под свой контроль, однако в ближайшие несколько месяцев они точно не смогут этого сделать. Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.