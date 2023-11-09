Шансов на прекращение огня в секторе Газа нет: Байден раскритиковал Нетаньяху, – СМИ

В Белом доме заявили, что Израиль согласился на 4-часовую гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа, чтобы позволить мирным жителям бежать.

Президент Джо Байден потребовал от израильтян остановки боевых действий на несколько дней, чтобы попытаться освободить заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. В ответ Израиль согласился ввести четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы в боевых действиях на территории сектора Газа, начиная с четверга. Об этом сообщило издание PBS.

Ранее в четверг, 9 ноября, Байден заявил журналистам, что на данный момент "нет шансов" на прекращения огня в Газе и выразил разочарование тем, что Израилю потребовалось так много времени, чтобы согласиться на гуманитарную паузу.

Сообщается, что Байден разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о гуманитарных паузах еще в понедельник, 6 ноября.

"Это заняло немного больше времени, чем я надеялся", — сказал Байден репортерам перед вылетом из Вашингтона на борту Marine Force One.

Байден ответил на вопросы журналистов в аэропорту

Байдена также спросили, почему США вчера вечером, 8 ноября, нанесли удар по иранскому складу оружия Корпуса стражей исламской революции на востоке Сирии.

"Потому что они ударили по нам", — ответил американский президент.

Байден также заявил, что США снова нанесут ответный удар, "если понадобится" и добавил, что Белый дом "по-прежнему оптимистичен" относительно усилий по освобождению заложников.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что о первой ежедневной гуманитарной паузе будет объявлено в четверг и что израильтяне обязались объявлять о каждом четырехчасовом окне как минимум за три часа. Израиль, по его словам, также открывает второй коридор для мирных жителей, желающих покинуть районы, которые в настоящее время являются центром его военной кампании против ХАМАС.

Кирби заявил журналистам, что паузы могут быть полезны для возвращения всех 239 заложников со своими семьями, включая около 10 американцев, которые, как нам известно, удерживаются в плену.

"Если мы сможем освободить всех заложников, это будет хороший результат", – сказал Кирби, добавив что гуманитарные паузы помогут при передаче заложников.

Напомним, генсек ООН призвал остановить "гуманитарную катастрофу" в секторе Газа. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в анклаве это не просто гуманитарный кризис. По его словам, Газа превращается в "кладбище для детей", поэтому прекращение огня становится все более актуальным.

Ранее Фокус писал, что Британия готовит элитных рейнджеров для спецоперации в секторе Газа. Начальник Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что сотни элитных бойцов готовятся к эвакуации граждан Великобритании из сектора Газа.