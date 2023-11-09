Слухи помогают России: в ОП рассказали, есть ли у Зеленского конфликт с Залужным (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет добиться того, чтобы в Украине начался внутренний политический конфликт. В Кремле хотят, чтобы украинцы начали воевать между собой, забыв о том, что происходит вовне.

Раскола между политическим и военном руководством Украины, между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным, нет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, глава государства каждый день проводит селекторы и военные кабинеты. Через день проходят "Ставки", где он общается с Залужным.

"Есть абсолютная синхронизация в попытках понять, какие нужны коррективы к тактике или стратегии. Эти коррективы постоянно обсуждаются в различных конфигурациях для того, чтобы увеличить эффективность работы по линии фронта нашей армии. И это объективный процесс", — сказал Подоляк.

Он отметил, что Россия хочет добиться того, чтобы в Украине начался внутренний политический конфликт. В Кремле хотят, чтобы украинцы начали воевать между собой, забыв о том, что происходит вовне.

Подоляк считает, что люди, которые распространяют слухи и пытаются разжечь конфликт, "не понимают низость того, что делают". Более того, они будут заниматься этим и дальше. Однако все слухи о конфликте – не соответствуют действительности.

По словам Подоляка, украинское руководство должно эти опровергать.

"Сегодня практически уже два года полномасштабной войны. Более 600 дней – это огромный срок, когда вы будете иметь определенные психоэмоциональные сложности. С пониманием относимся к этим сложностям, потому что людям тяжело жить", — заявил Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал про слухи о конфликте Зеленского с Залужным (смотресть с 13:28)

Слухи об отставке Залужного: что известно

Напомним, что 7 ноября депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев написал со ссылкой на источники, что Умеров внес представление об увольнении Валерия Залужного. Затем Арьев удалил свой пост и заявил, что "из многих других источников говорят, что это не так".

Позже Глава Минобороны Умеров прокомментировал "представление на отставку Залужного", заявив что подобные вбросы раскалывают украинское общество.

"Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками", — подчеркнул министр.