В Крыму раздались взрывы: в результате атаки повреждена нефтебаза, — соцсети

По данным местных каналов, в Феодосии и Черноморске прозвучало около 5 взрывов. В результате атаки ликвидировано 2 вражеских катера и зафиксировано попадание в нефтебазу и казарму.

Ночью в пятницу, 10 ноября, во временно оккупированном Крыму прозвучали мощные взрывы в Феодосии и Черноморске. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

В Феодосии, вероятно, в результате атаки повреждена нефтебаза.

Пост обстрел Феодосии

Также сообщается, что в Черноморске было 4-5 "прилетов". Местные жители заявили, что было слышно громкие звуки. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", было зафиксировано попадание в погранзаставу.

Местные жители о взрывах

Позже в Telegram-канале "Крымский ветер" написали, что "прилет" пришелся по казарме. Также там сообщили о ликвидации двух вражеских катеров.

Пост о попадании в казарму

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов на момент публикации материала не комментировал взрывы в Крыму.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось о "пресечении попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

"Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым", — добавили в сообщении.

Напомним, что 10 октября после 16:00 во временно оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщали, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи. По словам так называемого губернатора города Михаила Развожаева, над морем российская противовоздушная оборона якобы уничтожила воздушную цель.

8 ноября во временно оккупированном Крыму во время воздушной тревоги над Севастопольской бухтой поднялся дым. Кроме этого, наземный и морской транспорт у города остановился.

9 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская разведка будет проводить новые спецоперации во временно оккупированном Крыму. Он не стал раскрывать детали, однако анонсировал "волнующие новости".