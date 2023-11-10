Экипаж и бронированная техника: ГУР подтвердило поражение десантных кораблей РФ в Крыму (видео)

В ГУР отмечают, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.

Украинскими военными успешно поражены малые десантные корабли Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Крыму во время операции в ночь на пятницу, 10 ноября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

"В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ", — отмечается в сообщении.

По информации ГУР, речь идет о десантных катерах проекта 11770 (класса "Серна").

Что было на борту катеров РФ

Кроме того, в управлении добавили, что на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

Также россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.

Десантные катера класса "Серна": что известно

В Главном управлении разведки отмечают, что малые десантные катера класса "Серна" государство-агрессор Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.

Кроме того, в ГУР отмечают, что малый десантный корабль "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

"Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации", — добавляют в управлении.

Также, по информации ГУР, в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.

"Теперь и эта идея россиян разрушена", — говорят в разведке.

Атака на Крым 10 ноября

Напомним, в пятницу, 10 ноября, местные Telegram-каналы сообщили, что в поселке Черноморское в Евпаторийском районе Крыма прогремели взрывы.

Авторы контента со ссылкой на слова подписчиков проинформировали, что было 4-5 прилетов в пограничную заставу.

В то же время в российском медиа Baza проинформировали, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии.

В публикации говорится, что ночью два беспилотника попытались ударить по Морскому нефтяному терминалу, но якобы были сбиты из стрелкового оружия.

В Министерстве обороны РФ уже заявили, что ночью "пресекли попытки террористических атак". Россияне заверили, что силы ПВО перехватили два БПЛА над Крымом.

Напомним, 9 ноября в Крыму также было неспокойно. Местные сообщали о мощном взрыве в Севастополе, который российские оккупанты объяснили работой ПВО.

Ночью на 7 ноября также раздавались взрывы и якобы работала российская ПВО в Севастополе. Захватчики передавали, что обломки одного из сбитых дронов упали на частный дом.