"Большие риски": Путин может отменить "прямую линию" в случае отсутствия побед, — ISW

По информации аналитиков, пресс-секретарь президента РФ умышленно не называл точную дату, когда может состояться пресс-конференция. Это позволяет Кремлю в любой момент отменить мероприятие.

Президент России намерен провести в декабре "прямую линию", в которой он планирует ответить на вопросы от журналистов и граждан. При этом, для этого ему необходимы победы на поле боя. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 9 ноября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, что ежегодный форум президента "Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция не будут разделены и пройдут одновременно. При этом, аналитики считают, что точную дату специально не сообщают, ведь благодаря этому у Кремля всегда есть возможность отменить мероприятия.

Это на случай, если ВС РФ не удастся получить значительные успехи на фронте. К примеру, в прошлом пресс-конференция была отменена в связи с информационными рисками и неготовностью Владимира Путина отвечать на сложные вопросы про войну.

"Расплывчатость, с которой Песков объявил о двух мерах в прямом эфире, свидетельствует о том, что Кремль, возможно, желает проявить гибкость, чтобы отменить их, если они будут означать слишком большие информационные риски", — отметили аналитики.

Если российским оккупантам все же получится заполучить незначительные успехи, тогда это будет оформлено как "оперативная победа", говорят аналитики. Соответственно, пресс-конференция пройдет в положительном для Путина свете.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что впервые с начала вторжения Владимир Путин проведет "прямую линию" с россиянами. По словам журналистов, мероприятие будет носить предвыборный характер и состоится перед переизбранием Владимира Путина. Предварительная дата — 14 декабря.