Конгрессмены считают, что США должны отправить Украине как можно больше ATACMS

Ведущие законодатели Республиканской партии обратились к президенту Джо Байдену по вопросу поставок в Украину ракет ATACMS. Они утверждают, что работа по предоставлению данного оружия "выполнена только наполовину".

Спустя две недели после того, как ВСУ впервые применили против российских войск предоставленную США армейскую тактическую ракетную систему ATACMS ведущие законодатели из числа республиканцев заявили, что Киеву было бы полезно получить другие варианты этих ракет, помимо уже поставленных. Об этом 9 ноября сообщили в Breaking Defence.

По мнению американских конгрессменов, Украина должна получить больше тактических систем причем как можно быстрее. В этой связи законодатели из числа Республиканской партии направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором утверждали, что "работа над ATACMS выполнена лишь наполовину".

Комментируя инициативу представители Фонда защиты демократий Джон Харди и Брэдли Боуман отметили, что конгрессмены правы, поскольку без новых поставок ATACMS Украина, скорее всего, скоро столкнется с их нехваткой.

По мнению Харди и Боумана даже запоздалое решение по вопросу предоставления тактических ракет помогло Украине на поле боя, а украинские силы сразу успешно их применили против российских оккупантов.

Например, в середине октября ВСУ нанесли удары по аэродромам Бердянска и Луганска, расположенным на востоке и юге Украины соответственно. Помимо уничтожения или повреждения большого количества российских вертолетов, эти удары вынудили армейскую авиацию России действовать с более удаленных баз, что, скорее всего, снизило ее эффективность.

Что касается новых других вариантов ATACMS, то конгрессмены призвали Байдена отправить Киеву оставшиеся американские ракеты с боеголовками APAM. Сюда входят как M39, так и M39A1 Block IA. Последняя также способна нести кассетную боеголовку, и имеет 300-километровую дальность, что позволяет Украине держать под прицелом военные россиян цели во всем оккупированному Крыму.

В дополнение к вариантам APAM законодатели также призвали Байдена передать Украине несколько ракет ATACMS с боеголовками, который эффективны против таких целей, как мосты и защищенные командные пункты. Для уничтожения таких целей необходима моноблочная осколочно-фугасная боевая часть, которыми оснащаются ракеты MGM-168A ATACMS Block 4A.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 03 ноября оценил возможности и потенциал ракет ATACMS, которые могут быть предоставлены Украине. По его словам, на складах Пентагона хранится пять типов тактических ракет ATACMS, и если ВСУ будут иметь их все, то смогут решить сразу несколько проблем на линии фронта.