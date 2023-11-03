ATACMS для Украины: какие ракеты будут самые полезные для ВСУ, — эксперт

Если ВСУ будут иметь все типы ракет ATACMS, то смогут решить сразу несколько проблем на линии фронта в Украине, отметил обозреватель Коваленко. По его словам, у Пентагона каждого типа ATACMS — от 100 до 500 шт.

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На складах Пентагона хранится пять типов дальнобойных ракет ATACMS. В Украине использовали один из них, способный покрывать кассетными боеприпасами значительную площадь. Однако у США есть и другие ракеты, которые пригодились бы ВСУ, чтобы получить преимущество в противостоянии с ВС РФ. Анализ возможностей ATACMS исследовал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Свой анализ он опубликовал на странице Facebook.

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Коваленко указал, что для удара по авиабазе ВС РФ под Бердянском и Луганском, который произошел 17 октября, ВСУ применили ракеты M39 (ATACMS Block I). Ракеты смогли уничтожить или повредить около десятка российских воздушных судов. После этого российское командование начало отводить самолеты и вертолеты подальше от линии фронта.

По мнению военного обозревателя, у ВСУ есть проблема с данным типом ракет — их в распоряжении ВСУ может быть слишком мало. Поэтому стоит внимательно присмотреться к другим снарядам, которые хранятся в арсеналах Пентагона.

M39 (ATACMS Block I) — ракета, использованная в Украине, напомнил Коваленко. Внутри снаряда — 950 суббоеприпасов М74. Каждый М74 размером с теннисный мяч и весит полкилограмма. Снаряд имеет дальность 165 км, то есть достает до любых военных целей, расположенных на материковой Украине. Этих ракет было выпущено 1400 шт., причем в течение прошлых войн использовали 637 шт. То есть остаток — 763. При этом до Крыма они не достают. И имеют еще один минус — инерционную систему наведения, что является "архаизмом", пояснил обозреватель. M39A1 (ATACMS Block IA) — достает на расстояние до 300 км, то есть — и в Крым. Имеет GPS-наведение, следовательно — более точная. При этом вмещает меньшее количество суббоеприпасов: 300 шт. М74 вместо 950 шт. Ориентировочное количество — около 500 шт., заявил Коваленко. M48 — также имеет дальность 300 км и управляется GPS. Ее преимущество в том, что она содержит не суббоеприпасы, а 300-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку. Боеголовка — хороший вариант, чтобы попадать в защищенные бетоном бункеры оккупантов, указал обозреватель. Но таких ракет — всего 100 шт. M57 — усовершенствованная ракета М48, отметил Коваленко. Ракет этого типа у Пентагона — 500 шт. M57E1 — особенность этой ракеты в том, что она оборудована дальномером и может подрываться не от удара о поверхность, а в воздухе. Благодаря этому поражает военную технику и живую силу противника. Ракета содержит боеголовку WAU-23/B и является переходной между первыми двумя вариантами ATACMS Block I и ATACMS Block IА. Количество — более 500 шт.

Коваленко подытожил, что каждая из этих ракет, когда окажется в распоряжении ВСУ, даст возможность достигать определенных военных задач. Поэтому, отметил, Силам обороны нужны они все.

"Украине необходимы все выше описанные модификации ATACMS. Каждая из них по-своему полезна, для применения на том или ином участке фронта, по тому или иному типу объектов", — сказал он.

Благодаря такому арсеналу ВСУ смогут отогнать подальше российскую авиацию, заставить ВС РФ изменить систему управления боевыми действиями и перевести ЧФ в Новороссийск. Последний пункт улучшит ситуацию по обстрелам: "нахождение черноморской флотилии в Новороссийске уменьшит фактор неожиданности от пусков "Калибров" из надводных средств".

Ракеты ATACMS — детали

Отметим, о первом использовании ракет ATACMS в Украине стало известно утром 17 октября — об этом сообщили в Генштабе ВСУ после соответствующих намеков западных СМИ. В сети опубликовали кадры попадания по авиабазе РФ под Бердянском. На видео видно несколько ярких заиграл на территории военного объекта ВС РФ. Украинское командование подтвердило, что удалось уничтожить или повредить около десятка российских вертолетов.

В Пентагоне подтвердили предоставление ATACMS, отметив, что в Украину поступило всего 20 ракет. Также отметили, что в будущем не будут публично сообщать о передаче подобного типа вооружения.

Министр МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что поставки ATACMS станут регулярными.

Напоминаем, Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал статью, перечислив пять пунктов, которые дадут возможность Украине переломить ход войны. Между тем в ГУР Минобороны рассказали о новых российских беспилотниках, которые вражеские войска уже начали использовать на линии фронта.