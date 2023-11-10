В Крыму носителей ракет "Кинжал" нет: Игнат отреагировал на угрозы Путина

В Воздушных силах Украины отметили, что для МиГ-31К, носителей "Кинжалов", нет никаких проблем выйти на рубеж пуска ракет с любого аэродрома базирования.

Во временно оккупированном Крыму находятся несколько бортов МиГ-31, однако они не являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", которыми ранее пугал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

"В Крыму находятся несколько бортов МиГ-31, но модификации БМ. Они не являются носителями ракет Х-47 "Кинжал", — подчеркнул Игнат.

Полковник отметил, что эти самолеты предназначены для нанесения ударов различными другими авиационными средствами поражения.

"Вероятно, особой необходимости базирования МиГ-31К на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе нет", — добавляет спикер.

Однако, Игнат заметил, что для МиГ-31К, носителей "Кинжалов", нет никаких проблем выйти на рубеж пуска ракет с любого аэродрома базирования.

По его словам, истребители могут легко осуществить перелет с других аэродромов для патрулирования или выполнения ударных задач. Разница заключается лишь во времени подлета.

РФ начала патрулирование над Черным морем: детали

Напомним, 18 октября президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что оккупационные силы России будут осуществлять патрулирование над Черным морем с помощью самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал".

Также диктатор подчеркнул, что такое патрулирование "не является угрозой" от России, однако страна-агрессор все же будет "осуществлять визуальный контроль с помощью оружия".

Напомним, ранее председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сказал, что заявления Владимира Путина о том, что над Черным морем будут летать самолеты с ракетами Х-47 "Кинжал", являются очередным запугиванием.

Также в пятницу, 10 ноября, в Главном управлении разведки Украины сообщили, что военными успешно поражены малые десантные корабли Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Крыму.