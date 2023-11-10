Провел колонну оккупантов в Киев: осудили мужчину, который на собственном авто показал дорогу ВС РФ

По данным следствия, мужчина начал работать на врага еще до полномасштабного вторжения. Он знал о планах РФ и должен был провести технику российских военных короткими путями в Киев

Суд посадил на 15 лет за решетку жителя Сумской области, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ провел в окрестности Киева российских военных. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

По информации следствия, мужчина на собственном автомобиле "провел" из Сумщины 128 единиц вражеской техники, среди которых были танки, артиллерийские системы и БТР. Отмечается, что именно эта группа оккупантов должна была штурмовать Киев с северо-восточного направления.

После помощи вражеским войскам предатель вернулся в Сумскую область и продолжил работать на вражескую спецслужбу. Среди поставленных ему задач была разведка дислокаций ВСУ и вооружения.

Задержали мужчину в августе прошлого года. У него обнаружили и изъяли телефон, через который он общался с ФСБ.

В службе безопасности также сообщают, что работать на Россию мужчина начал еще накануне 24 февраля 2022 года. Вероятно, что мужчина знал о планах врага, ведь должен был обеспечить "навигацию" колонн армии РФ в Киев.

Отмечается, что суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Оборона Киева

Армия РФ зашла на территорию Киевской области в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Первыми захваченными населенными пунктами стали Чернобыль и Припять. Уже в течение следующих нескольких дней российская армия оккупировала Гостомель, Бородянку, Ворзель и Бучу.

Несмотря на неудачи оккупанты не оставляли попытки прорвать оборону Киева своими колоннами. Они продвигались к Киеву и пытались захватить столицу Украины за три дня. Украинские военные готовились к обороне города. Как рассказывал генерал-полковник Александр Сырский, решающим стало сражение за Мощун.

Украинские защитники не только оборонялись, но и вели контрнаступательные действия в ходе которых 2 апреля была полностью освобождена Киевская область.

Напомним, недавно в Донецкой области задержали женщину, которая сдавала артпозиции украинских защитников. Всю собранную информацию она публиковала в российских Telegram-каналах.

Также 6 ноября в СБУ сообщали, что задержали российского агента в Винницкой области. По данным следствия, он разведывал для вражеской спецслужбы информацию о железнодорожных и энергетических объектах инфраструктуры.